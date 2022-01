Gemma Galgani incerta sul ritorno di Leonardi Bozzetti, Maria De Filippi la bacchetta: “Basta che ti decidi”

Uomini e Donne

Pensavamo di averlo cestinato per sempre, invece, è ritornato. Leonardo Bozzetti si è rifatto vivo a Uomini e Donne, nella puntata del 17 gennaio. Il Cavaliere, arrivato nel dating show per corteggiare Gemma Galgani, è stato il protagonista di una pensante segnalazione qualche puntata fa.

La Dama torinese ha deciso di chiudere con lui, ma oggi Leonardo Bozzetti ha chiesto di poterle parlare per chiedere una nuova opportunità.

Gemma Galgani ha deciso di uscire di nuovo con Leonardo Bozzetti, anche dopo essere stata incalzata da Maria De Filippi.

Il ritorno a Uomini e Donne di Leonardo Bozzetti per Gemma Galgani

Nella puntata del 17 gennaio di Uomini e Donne è stata protagonista indiscussa Gemma Galgani e, anche se in seguito sono andati al centro dello studio altri protagonisti del parterre, nessuno ha lasciato il segno.

Dopo tutti questi anni, è ancora la Dama torinese a portare avanti la baracca del dating show, con colpi di scena in ogni puntata.

Oggi, suo malgrado, è tornato in studio Leonardo Bozzetti, come comunicato da Maria De Filippi: “Lui ha chiesto di parlarti“. Credo che già farlo parlare poteva essere troppo, invece, ci siamo dovuti subire le sue scuse, più che altro patetiche: “Hai ragione… Avrei voluto fare molto di più… Sono dovuto andare via… L’amicizia può diventare qualcosa di più importante“.

Un insieme di frasi patetiche, che sembravano, più che altro, una supplica per rimanere nel programma televisivo: “Puoi ancora avere fiducia… Una cena non penso ti cambi la vita… Ho fatto di tutto per venire a trovarti… Nel momento in cui perdi qualche cosa capisci se era importante o non era importante“. Leonardo Bozzetti, a ogni, sua apparizione del dating show fa sempre più brutta figura.

Gemma Galgani non risponde a Leonardo Bozzetti, interviene Maria De Filippi

Leonardo Bozzetti ha fatto l’ennesima pessima figura ritornando a Uomini e Donne, ma, il fatto che Gemma Galgani non lo abbiamo subito rispedito al mittente è ancora peggio.

Dopo la segnalazione, i fatti e tutte le chiacchiere, la Dama torinese ha temporeggiato a lungo, prima di prendere la sua decisione: “Non ho fiducia… Mi sono resa conto di aver buttato via una manciata di tempo“.

Tina Cipollari ha attaccato il suo tentennamento: “Hai sopportato cose peggiori dagli uomini… Donna priva di personalità, priva di carattere, priva di ogni cosa… Ma decidi… Ti sei alzata in piedi come una belva della giungla… Oggi stai lì dimessa… Sei stata lo zerbino di mezza Italia, sei stata cornuta“.

In realtà, non si capisce perché l’avrebbe dovuto perdonare.

Alla fine è stata la stessa Maria De Filippi a incalzarla: “Allora niente cena, basta che ti decidi Gemma“. La cena, infine, si farà: “Vado a cena per chiarire“.