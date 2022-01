Giovanna Civitillo mette a tacere le critiche sul marito Amadeus: “Qualcuno ha frainteso le mie parole”

Gossip

Giovanna Civitillo ha spento sul nascere le critiche al marito Amadeus, scoppiate in rete dopo la sua intervista a Domenica In nella quale ha parlato della sua carriera, messa da parte per la famiglia.

Dopo la sua intervista a Domenica In, Giovanna Civitillo si è trovata al centro di una bufera mediatica a causa delle dichiarazioni fatte alla conduttrice Mara Venier. La moglie di Amadeus ha infatti parlato, non senza una punta di commozione, di aver preferito la famiglia alla carriera. Questo però ha prontamente scatenato un’infinita polemica sui social, dove molti utenti hanno criticato le sue parole e anche Amadeus. Alla fine la donna è dovuta intervenire sui social per placare il polverone e difendere suo marito Amadeus.

Giovanna Civitillo e le polemiche dopo le sue dichiarazioni a Domenica In

Soltanto qualche giorno fa Giovanna Civitillo accettava di buon grado l’invito di Mara Venier a Domenica In e ne ha approfittato per parlare della sua vita privata e della scelta di mettere da parte la carriera per concentrarsi sulla sua famiglia.

Le sue parole però non sono state gradite da alcuni utenti sui social ed è scoppiato un vero e proprio caso mediatico, con commenti che accusano addirittura la Civitillo di aver pronunciato delle parole da medioevo. Lei però non si è abbattuta e, anzi, ha prontamente risposto sui social cercando di spiegare meglio la situazione.

Giovanna Civitillo chiarisce sul suo addio al lavoro

Dopo giorni di caos sui social, con critiche che, come anticipato, sono state anche piuttosto pesanti, Giovanna Civitillo si è presa un attimo per spiegare meglio la situazione.

“Qualcuno ha frainteso le mie parole a Domenica In o forse non mi sono spiegata bene. Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza – ribadisce la donna nel suo post su Instagram – tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta“.

Nel resto del messaggio condiviso con i fan, l’ex ballerina spiega inoltre che dopo la nascita del figlio sono semplicemente cambiate le sue priorità e di concentrarsi sulla sua vita privata.

“Felice, determinata e senza nessun rimpianto” dichiara successivamente nel messaggio.

La speranza è ovviamente che le polemiche ora si plachino, dal momento che Amadeus di certo non si è macchiato di questa colpa, stando alle dichiarazioni della moglie. Non a caso i due sono sempre apparsi sereni sul loro profilo Instagram, che hanno in comune, e non sembra proprio che Giovanna abbia rimpianti che riguardano la sua carriera.