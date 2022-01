Mascherine FFp3, come funzionano e cosa cambia rispetto alle FFp2: le differenze da conoscere

Cronaca Italia

Per contrastare la diffusione del Covid e delle sue varianti più contagiose c'è uno strumento in più. Si tratta delle mascherine FFp3: ecco le differenze con le FFp2 e quando potrebbero essere utilizzate.

Le mascherine chirurgiche sono state affiancate dalle FFp2 nella lotta contro il Covid e, in particolare, la variante Omicron. In commercio esiste anche un’altra tipologia di dispositivo di protezione, cioè la mascherina FFp3. Ecco quali sono le differenze e quando potrebbe essere utile indossarla.

Mascherine chirurgiche, FFp2 e FFp3: cosa cambia e quando indossarle

Le mascherine chirurgiche sono in grado di proteggere le persone intorno a noi, trattenendo le particelle più grandi, ma potrebbero non garantire un’adeguata protezione a chi le indossa. Per questo motivo, nei luoghi più affollati è stato istituito l’obbligo di indossare una mascherina di tipo FFp, che può proteggere con efficacia anche la persona che la indossa.

In particolare, le nuove regole richiedono la mascherina FFp2 per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico, agli spettacoli all’aperto e al chiuso, ma anche nei locali di intrattenimento. Le FFp2 hanno un potere filtrante del 94%, ma c’è una tipologia di mascherine che può vantarne uno ancora maggiore: la FFp3.

Mascherine FFp3, che cosa sono e quando potrebbero essere utili

Le mascherine FFp3 sono caratterizzate da un potere filtrante pari al 98% ma, per essere davvero certi della loro efficacia, occorre accertarsi che siano di tipo certificato.

Si tratta di una cautela da adottare anche per le FFp2. I dispositivi di protezione FFp3 potrebbero essere più indicati nel momento in cui sia necessario prendere mezzi di trasporto particolarmente affollati oppure recarsi in luoghi particolari come gli ospedali, per proteggere le altre persone ma anche per tutelare la propria salute. Il costo delle FFp3 in genere può variare tra i 2€ e i 3€ se acquistate in farmacia, e al momento non è stato calmierato dal Governo. Le mascherine FFp3 hanno una durata di 8-10 ore (contro le 6-8 delle FFp2) e ne esistono diverse tipologie.

Come indossare le mascherine FFp3 e quali sono le tipologie in commercio

In commercio è possibile trovare mascherine FFp3 riutilizzabili, contrassegnate con la lettera R, oppure dotate di valvola.

Le FFp3 di quest’ultimo tipo dovrebbero essere utilizzate con estrema cautela, perché la valvola può consentire all’indossatore di far fuoriuscire l’aria calda ma anche eventuali particelle di Covid. Per poter avere la massima efficacia da tutte le tipologie di mascherine FFp2 e FFp3, occorre indossarle in modo da farle aderire bene al volto, coprendo sia il naso sia la bocca e avendo cura di aggiustare gli inserti metallici e gli elastici.

Mettere una mascherina chirurgica al di sotto è una soluzione che ostacola la corretta aderenza delle mascherine FFp, quindi è preferibile indossarla al di sopra come eventuale strato protettivo in aggiunta.