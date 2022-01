TV e Spettacolo

Red Canzian ricoverato in ospedale: la notizia di poche ore fa, che riguarda l’ex volto storico dei Pooh, è stata seguita da un aggiornamento sulle sue condizioni di salute e sulla causa del ricovero. L’artista sarebbe in cura presso il Ca’ Foncello di Treviso.

Red Canzian ricoverato in ospedale

Il ricovero di Red Canzian a Treviso sarebbe dovuto a una grave infezione che avrebbe rischiato di provocare una setticemia. Secondo quanto riferito da Ansa e Adnkronos, a renderlo noto sarebbe stato lo stesso artista ed ex volto dei Pooh.

Il musicista ne avrebbe parlato in un videomessaggio trasmesso a conclusione dello spettacolo “Casanova opera pop”, al quale ha lavorato per circa 3 anni prima dell’atteso debutto in scena a San Donà di Piave (Venezia).

Nel corso del suo intervento, il bassista avrebbe spiegato come sta.

Red Canzian parla del ricovero e delle sue condizioni di salute

Red Canzian avrebbe parlato del suo ricovero e delle sue condizioni dopo aver superato la fase peggiore, come riportano le agenzie di stampa: “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato 3 anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché“.

Uno sfogo dal sapore amaro per l’artista, che aspettava da tempo di mettere in scena lo spettacolo su cui ha investito un grande impegno insieme al suo staff: “La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello – ha aggiunto nel suo messaggio al pubblico –, vero, sincero e di onesto, come io e tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato in questi anni“.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Red Canzian sarebbe stato colpito dalla grave infezione pochi giorni fa e le sue condizioni di salute avrebbero richiesto il ricovero d’urgenza.