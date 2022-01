Salvatore Caruso agli Australian Open 2022: chi è il tennista 29enne che prenderà il posto del serbo Djokovic

Chi è

Salvatore Caruso è un tennista italiano. Si è definito un "Lucky Loser" per il suo ripescaggio all'ultimo minuto per gli Australian Open dopo l'espulsione del numero 1 Djokovic.

Salvatore Caruso è un tennista italiano. Lo sportivo prenderà il posto di Djokovic agli Australian Open dopo la sua espulsione dal Paese a seguito del visto-gate. È il primo dei 4 tornei di tennis del Grande Slam.

Salvatore Caruso: chi è e “lo strano” e il patto con i genitori

Salvatore Caruso Nasce ad Avola, Sicilia, il 15 dicembre 1992. La sua passione per il tennis nasce fin da piccolo, dall’età di 6 anni in cui impugna per la prima volta una racchetta. Fin da piccolo era stato rinominato Salvo lo strano, e in un’intervista a Zona Cesarini su Radio Rai1 racconta “Questo nomignolo è una storiella con i miei amici.

Ad Avola tutti i miei coetanei giocavano a calcio ed io ero l’unico che praticava il tennis“.

Racconta inoltre di un patto che aveva fatto con i genitori. Dopo aver finito gli studi al Liceo Scientifico infatti aveva fatto un patto secondo cui aveva qualche anno di tempo per sfondare nel tennis professionistico. Nel frattempo infatti era anche iscritto all’Università del Foro Italico in Scienze Motorie, che ha successivamente abbandonato perchè come ha detto lui “come noto sono riuscito ad adempiere a quel patto“.

L’inizio della sua passione e della sua carriera

Come riportato dal suo sito ufficiale il suo modello nella tenera età era stato Lleyton Hewitt.

La sua formazione avviene a Siracusa, sotto l’allenamento del coach Paolo Cannova. La sua prima partita professionistica la disputa nel 2009 con Jerzy Janowicz, in cui perde.

Il primo incontro vinto invece avviene due anni dopo, nel 2011, nel Futures F9 Croatia. Con perdite e vincite qua e là, tra gli episodi della sua carriera da ricordare c’è la vincita del suo primo titolo nel torneo Future Greece F3, in coppia con Erik Chvojka nell’aprile 2013. Singolarmente invece vince nel giugno 2013 nel torneo Future, nella finale del Padova Challenge Open.

La voglia di puntare sempre più in alto di Salvatore Caruso

Il 2016 è l’anno in cui prova a qualificarsi per la prima volta ad un torneo del Grand Slam agli Australian Open, non riuscendoci però. Dopo una serie di risultati negativi riesce a raggiungere le semifinali all’Adriatic Challenger di Fano. A fine stagione si ritrova, da 401° a 253° in posizione. Nel 2017 supera per la prima volta le qualificazioni di un torneo ATP all’Estoril Open e rientra anche tra i primi top 200.

Il suo 2018 termina invece al 158º posto in singolare ed al 291º in doppio.

Gli Australian Open 2022

Un colpo di fortuna è quello dovuto all’espulsione del numero 1 serbo Djokovic agli Australian Open 2022.

Al suo posto infatti giocherà il 29enne, che sfiderà Miomir Kecmanovic, anche lui serbo. Il tennista ha commentato a Sky Sport “Non ho seguito molto la vicenda Djokovic, sono qui per giocare a tennis. Diciamo che sono diventato il lucky loser più famoso della storia. Onestamente fra tennisti non si è parlato troppo della vicenda Nole. Qui ci giochiamo uno Slam e siamo concentrati sul nostro lavoro. Per lui è una brutta botta, ma è un grandissimo campione e credo che col tempo troverà la forza per superare anche questo momento di difficoltà“.

Con il suo nome, gli italiani in gara alla competizione salgono a 10: