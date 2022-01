Canzone Segreta, il futuro cupo del programma di Rai1: salta la seconda stagione? Le indiscrezioni

Programmi TV

Sembra essere poco chiaro il futuro del format condotto lo scorso anno dalla capace Serena Rossi. Intorno a Canzone Segreta sembra infatti che si stia rafforzando l'idea di un posticipo. Scopriamo le indiscrezioni in merito al programma.

Sembra non tirare una bella aria sul futuro del programma di Rai1 che lo scorso anno fu condotto da Serena Rossi. Intorno al format sembra infatti essere calato il gelo dopo che la stessa conduttrice qualche giorno fa sembra essersi definitivamente tirata fuori dalla seconda edizione. Nonostante la formula che aveva intrigato il pubblico con la presenza dei Vip di turno che venivano intervistati prima e poi coccolati attraverso delle emozionanti dediche che prendevano la forma di famose canzoni, sembra che il ritorno in televisione di Canzone Segreta non dovrebbe avvenire nella primavera 2022. Cerchiamo di di capire cosa c’è dietro il tentennamento da parte della Rai.

Canzone Segreta: il futuro

Sembrano essere tanti gli interrogativi intorno alla realizzazione della seconda stagione di Canzone Segreta ai quali ad oggi è difficile rispondere in maniera ufficiale. Il programma di Rai1 la scorsa annata aveva vissuto di fasi alterne negli ascolti e nonostante una buona partenza, nel corso delle puntate non è poi riuscito a mantenere le vette sperate.

La stessa conduttrice Serena Rossi, proprio per le puntate della scorsa primavera, era stata parecchio criticata tanto che l’artista sembrava essere la prima ad aver deciso di abbandonare il timone della nave.

Questo che sembrava solo un rumors ha trovato poi conferma pochi giorni addietro quando la brava interprete nel corso della conferenza stampa di presentazione de La Sposa, durante la quale la Rossi ha di fatto detto addio al format dichiarandosi impegnata per i lavori di Mina Settembre.

Canzone Segreta avrà una seconda stagione?

In questo clima già burrascoso si vanno poi ad inserire le indiscrezioni raccolte da TvBlog.it che sembrano mettere una pietra tombale sopra Canzone Segreta 2. Stando a quello che risulta al portale pare che si siano bloccati i lavori di organizzazione e produzione del programma, gettando di fatto un oscuro futuro sul programma senza però specificare se sia solo un ritardo oppure una cancellazione definitiva.