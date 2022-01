Jessica Selassié scoppia in lacrime dopo il rimprovero della madre di Sophie: “Mi fa passare per una str***a”

Grande Fratello

Jessica ha avuto un crollo dopo il confronto con Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni, che l'ha accusata di non essere un'amica sincera per la figlia nel corso dell'ultima diretta del reality.

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha fatto il suo ingresso nella casa – si fa per dire – la mamma di Sophie Codegoni, che ha prima parlato con la figlia, consigliandole di tenere gli occhi aperti quando si tratta di amicizie, e poi si è confrontata anche con Jessica Selassié, accusandola di non essere una buona amica per la ragazza.

Successivamente la principessa è tornata a riflettere sulle parole pronunciate da mamma Valeria e ha avuto un crollo, parlando alla Codegoni delle sensazioni che le sono rimaste dopo il duro rimprovero ricevuto dall’ospite del reality.

Jessica Selassié, il crollo della gieffina dopo le parole della mamma di Sophie

Durante l’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, che si è tenuto lunedì sera, Jessica Selassié ha avuto un breve ma intenso battibecco con la mamma di Sophie Codegoni, ed è stata rimproverata di non essere sincera con la propria amica: “Perché non dici le cose in faccia?

Stai facendo passare un messaggio orribile fuori – dichiara mamma Valeria rivolgendosi alla principessa – L’amicizia non è quella. Ti piace Alessandro? Diglielo in faccia. Fai una bruttissima figura“.

Parole che hanno colpito la gieffina, che successivamente si è sfogata proprio con l’ex tronista di Uomini e Donne: “Ci sono un po’ rimasta male.

Sto piangendo perché mi dispiace che la madre veda malizia in quello che faccio, perché lo faccio sotto gli occhi di tutti. È il mio modo di fare” spiega la Selassié alla propria amica. Mentre si trovavano in cucina Jessica ha poi proseguito con il suo sfogo: “Quello che ha detto tua madre è stato duro nei miei confronti. Farmi passare per una stro**a che ci prova con il ragazzo dell’amica, una cosa che non ho mai fatto” lamenta la gieffina alla compagna d’avventura.

Jessica Selassié in lacrime, la reazione della sorella Clarissa fuori dalla casa del GF Vip

Anche Clarissa Selassié, ormai da tempo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, ha commentato le parole che sono state rivolte alla sorella ma soprattutto la reazione che quest’ultima ha avuto subito dopo.

Con una storia Instagram ha infatti cercato di sollevare il morale della sorelle – che tuttavia non può leggere cosa accade sui social – scrivendo che la ragazza non dovrebbe sprecare così le proprie lacrime.

Chissà a questo punto se Clarissa deciderà di intervenire successivamente nel programma e se cercherà di difendere Jessica dagli attacchi subiti di recente.

Di opinione differente è invece Lulù, che proprio prima della diretta aveva rimproverato la sorella per l’atteggiamento che ha nei confronti di Alessandro Basciano.