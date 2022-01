Sophie Codegoni incontra la mamma, che si scaglia contro Jessica e Alessandro: scoppia la polemica al GF Vip

Grande Fratello

Sophie Codegoni ieri sera ha incontrato mamma Valeria nel giardino della casa, che ne ha approfittato per far aprire gli occhi alla figlia ma anche per parlare con Alessandro e Jessica.

Ieri sera è tornato il consueto appuntamento del Grande Fratello Vip e non sono certo mancate le emozioni; molti i confronti che Alfonso Signorini ha organizzato, tra cui quello tanto atteso tra Soleil Sorge e Delia Duran. Non sono poi mancati gli incontri speciali, come quello di Sophie Codegoni con la mamma, Valeria Pasciuti, che è entrata nella casa per parlare con la gieffina. Nonostante il bellissimo momento e l’emozione che traspare dal viso della donna, non sono mancate le polemiche per la situazione che si è creata con Jessica e Alessandro.

Sophie Codegoni: la mamma la mette in guardia dalla principessa Selassié

Nel corso della puntata di ieri sera Sophie Codegoni ha potuto incontrare sua mamma nel giardino del Grande Fratello Vip e l’emozione è stata ovviamente tantissima.

Entrambe infatti erano visibilmente commosse, soprattutto la gieffina. Immediatamente Valeria Pasciuti ha spiegato alla figlia di essere andata lì per darle la carica, ma anche per metterla in guardia da alcune inquiline che non si stanno dimostrando sincere come la gieffina crede.

“Stai dimostrando tanta maturità, continua così – spiega con il sorriso mamma Valeria, che però passa subito al nocciolo della questione – apri gli occhi perché quando parli di amicizia io ti ascolto, ma l’amicizia deve andare su due binari uguali e te lo ha dimostrato un’altra persona” prosegue poi, riferendosi a Soleil Sorge.

Secondo la mamma dell’ex tronista infatti, nonostante gli inizi parecchio complicati, ad oggi è Soleil Sorge l’unica vera amica della figlia, perché è sempre molto diretta e non le parla alle spalle. Chi invece non si è dimostrata leale è Jessica Selassié, che essendo innamorata di Alessandro è entrata in conflitto con la bella Sophie. Non risparmia poi parole dure nei confronti di Basciano, che ha raggiunto le due donne nel giardino della casa.

Sophie Codegoni: il confronto della mamma con Alessandro e Jessica

Non appena il gieffino ha raggiunto Sophie e la mamma in giardino, quest’ultima ne ha approfittato per parlare direttamente con lui e spiegargli cosa prova vis a vis: “Sophie è difficile, è molto chiusa ma sai perché è così restia con gli uomini […] ma vedo che con te è carinissima – prosegue la signora Pasciuti riferendosi direttamente al ragazzo – ma lei merita altrettanto, perché l’altra sera non hai fatto passare un bel messaggio” spiega la mamma della Codegoni, sottolineando che i ragazzi nella Casa hanno anche un certo obbligo nei confronti del pubblico a casa.

Successivamente la donna si è presa un attimo per parlare anche di Jessica, che secondo lei non è davvero sincera. Alfonso a quel punto ne ha approfittato per far uscire in giardino anche la principessa e a quel punto la donna ne ha approfittato per dirle direttamente ciò che pensa: “Stai facendo una pessima figura, stai dando un pessimo messaggio su cosa è davvero l’amicizia” dichiara mamma Valeria parlando con la ragazza.

Nonostante i modi sereni di Valeria Pasciuti, insomma, non solo Sophie è stata dovutamente messa in guardia, ma anche Jessica è stata strigliata a dovere sul valore dell’amicizia e del saper parlare in faccia quando serve.

La Selassié ha provato a giustificarsi, affermando di essere stata sempre sincera, ma la mamma della Codegoni ha sottolineato che non le sfugge niente di ciò che accade nella casa e che ha sentito tutte le battute e le frecciatine che la principessa ha rivolto all’ex tronista. “Ricordati le parole di Lulù, tu te la sei presa con lei quando ti ha detto la verità” chiude poi la donna, prima di lasciare il giardino della casa.

Chissà però se tutto quel che è successo ha davvero aperto gli occhi a Sophie e, soprattutto, se questo è servito anche per mettere un freno all’atteggiamento di Jessica.

Difficile dirlo in questo momento, ma senz’altro i prossimi giorni saranno preziosi per capire se gli equilibri nella casa sono cambiati o meno.