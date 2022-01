Soleil Sorge riceve l’immunità ma Katia Ricciarelli non ci sta: “Continua a essere salvata dalle opinioniste”

Grande Fratello

Soleil nel corso dell'ultima diretta ha ricevuto l'immunità per il televoto e tra i gieffini non contenti per la notizia c'è anche Katia, che ha anche rischiato di finire in nomination.

Un nuovo terremoto ha scosso la casa del Grande Fratello Vip nelle ultime ore, quando Soleil Sorge ha ricevuto l’immunità dall’opinionista Sonia Bruganelli; una mossa che non ha affatto reso felice Katia Ricciarelli, che si è subito lanciata in commenti piuttosto duri nei confronti della situazione che si è verificata nel corso della diretta. La soprano ha infatti rischiato di finire al televoto proprio perché non ha ricevuto lo stesso trattamento della coinquilina e non è riuscita a trattenersi dal mostrare il proprio risentimento.

Katia Ricciarelli contro Soleil Sorge: inizia la battaglia tra le due gieffine?

Ieri sera è tornato il consueto appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip e non sono certo mancati i colpi di scena. Dopo il confronto avvenuto tra Sophie Codegoni e la mamma Valeria, i gieffini hanno dovuto affrontare il terribile momento delle nomination, che crea sempre parecchie tensioni all’interno della casa.

Soleil Sorge però questa volta non aveva nulla da temere, dal momento che Sonia Bruganelli le ha voluto concedere l’immunità per un nobile motivo: “Ho visto lo stato d’animo totalmente giù di Soleil. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Manila che, per rimanere nel mezzo, ha preso le distanze.

Quindi do l’immunità a Soleil – esordisce l’opinionista, rivolgendosi poi alla gieffina – Però torna a essere com’eri. Vai tranquilla, dimentica tutto quello che c’è intorno. Fai il tuo percorso tranquilla“.

Sembra però che Katia Ricciarelli non abbia gradito l’atteggiamento della Bruganelli e poco dopo si è confidata con Valeria, Manila e Davide: “Continua a essere salvata dalle opinioniste. Ogni volta così, ogni volta” protesta la soprano, che ha rischiato di finire in nomination. La stessa Nazzaro si è detta d’accordo con la coinquilina: “Doveva essere salvata Katia visto che è il suo compleanno.

E poi con una motivazione che non esiste” riferendosi molto probabilmente alle parole di Sonia Bruganelli – affatto generose nei suoi confronti.

Katia Ricciarelli e Soleil Sorge: è finita la pace tra le due concorrenti del GF Vip

Nei giorni precedenti la soprano aveva notato che la Sorge si è allontanata dal gruppo formato da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro; l’influencer italo-americana ha infatti quasi smesso di parlare con le due coinquiline, lasciandole perplesse circa il motivo.

A ben vedere però la ragazza ha una motivazione ed è anche piuttosto valida dal suo punto di vista, non ha gradito che le due si siano avvicinate a Delia Duran, che con Soleil di certo non ha instaurato un rapporto d’amicizia.

Possibile dunque che anche quest’equilibrio si sia incrinato e che tra la Ricciarelli e la Sorge sia finita la pace. Senza dubbio le critiche che Katia ha avanzato non aiuteranno a ricucire i rapporti, ma d’altra parte la soprano è ormai famosa per le sue affermazioni piuttosto dirette.