Alex Belli reagisce male alle parole di Delia Duran: “Spaccherei la porta pur di riprendermela”

Grande Fratello

Alex Belli ha visto in diretta le clip del GF Vip che mostrano il crollo della compagna Delia, in cui promette di lasciarlo, e reagisce piuttosto male.

Altro giro, nuova crisi nella casa del Grande Fratello Vip (ma anche all’esterno). Nelle ultime ore Delia Duran ha visto volare sopra la casa il messaggio aereo dedicato ai Solex, nome che i fan hanno dato alla “coppia” formata da Alex Belli e Soleil Sorge, e ha avuto un crollo. Tra le lacrime, di fronte a buona parte degli inquilini, ha dunque affermato di essere arrivata alla frutta e di aver deciso di lasciare l’attore. Inutile dire che quest’ultimo non ha preso affatto bene la novità e ha commentato in diretta l’accaduto con parole piuttosto forti.

Alex Belli sbotta in diretta tv: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”

I fan più affezionati del Grande Fratello Vip ormai sapranno molto bene che non passa giorno senza che scoppi una vera e propria bomba all’interno della Casa.

Proprio nelle ultime ore infatti Delia ha subito un altro duro colpo quando ha letto il messaggio aereo che i fan di Alex Belli e Soleil Sorge hanno scritto di recente.

Ovviamente la modella non ha preso bene le parole portate dal velivolo e ha avuto un crollo di fronte ai compagni d’avventura. Tra le lacrime ha iniziato a dire di non farcela più e di essere pronta a lasciare l’attore: “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole.

Prima di venire qui continuava a scrivermi bigliettini con su scritto “ti amo” – rivela la Duran visibilmente scossa – e continua a fare queste provocazioni? Stai giocando con i miei sentimenti e con quelli di questa ragazza“.

Ovviamente le immagini sono state mostrate anche ad Alex Belli, di recente ospite di Casa Chi che ha reagito piuttosto male. “Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni da un aereo, da un tweet, è un’informazione parziale. La invito a riflettere se davvero è questo quello che vuole – esordisce l’attore – Lei si basa su un c***o di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni.

Perciò sono io che ti dico ‘Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello’“, prosegue poi riferendosi alle parole scritte nel messaggio aereo.

Successivamente ha anche affermato che non c’entra nulla il suo rapporto con Soleil e che se potesse entrerebbe subito in casa per riprendersi la propria compagna: “Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità“.

Alex Belli: i messaggi che ha scritto a Delia prima dell’ingresso nella casa del GF Vip

Durante lo sfogo Delia ha parlato di alcuni biglietti scritti da Alex prima che lei entrasse nella casa più spiata d’Italia e nel corso dell’intervista anche lui ha accennato ad un messaggio che le ha scritto prima di lasciarla andare.

“Delia ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare: è un rebus. Dove le camere battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore – recita Belli durante il suo lungo sfogo – Lei sa dov’è e può trovarlo“.

Sembra insomma che abbia intenzione di riconquistare davvero la fiducia della compagna, benché in diretta abbia sottolineato che è un’utopia pensare di farlo mentre lei si trova nella casa: “Per me è difficile riconquistarla stando fuori. È un’utopia. Delia è in un loop e non riesce a capire come io possa avere instaurato una connessione celebrale, così forte con Soleil” conclude poi Belli, sottolineando però ancora una volta che il suo legame con la Sorge è molto forte.

Difficile dire come si concluderà questa storia; senz’altro ci saranno nuovi colpi di scena, dal momento che la Duran è ancora in gara e sembra anche aver conquistato alcuni dei fan del reality.

Al solito, dunque, bisognerà attendere il nuovo appuntamento con lo studio per scoprire cos’ha deciso di fare la modella.