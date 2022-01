Giacomo Urtis ha frequentato un ex tronista di Uomini e Donne? Arriva lo scoop bomba sull’ex fidanzato

Grande Fratello

Di recente il gieffino Giacomo Urtis ha monopolizzato l’attenzione degli esperti di gossip a causa delle sue enigmatiche dichiarazioni sul suo ex fidanzato che, stando a quanto dichiarato dal chirurgo, era famoso e ha avuto seri problemi con la giustizia (al punto da finire in carcere per qualche tempo). Mentre tutti hanno pensato che il vippone misterioso fosse Fabrizio Corona, in queste ore un noto portale ha lanciato un’indiscrezione bomba sull’identità dell’uomo.

Giacomo Urtis, l’uomo misterioso potrebbe essere un volto noto di Uomini e Donne

Da qualche giorno il mondo del gossip si è interessato più del solito alle vicende del Grande Fratello Vip per le dichiarazioni fatte da Giacomo Urtis su un vip con cui sarebbe stato in passato.

“Questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna – aveva dichiarato il gieffino – Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla“.

Il ragazzo aveva inoltre riferito che il vippone misterioso si riconosceva immediatamente dalle braccia – probabilmente tatuate – e in molti hanno pensato che si riferisse a Fabrizio Corona. Tuttavia l’ex re dei paparazzi ha ironizzato subito sui social e oggi il noto portale Dagospia ha inoltre riferito che la stessa Nina Moric ha smentito l’indiscrezione.

Tuttavia lo stesso sito ha anche parlato dell’uomo misterioso di Giacomo Urtis affermando che si tratterebbe di un ex tronista di Uomini e Donne, che ora sarebbe diventato press agent e che ora vive a Roma. Tuttavia il nome del ragazzo è ancora un mistero, e probabilmente non sarà mai rivelato; lo stesso chirurgo dei vip infatti di non poter rivelare il nome perché potrebbe scoppiare il caos.

Giacomo Urtis: le sue dichiarazioni si fanno sempre più misteriose

Il gieffino comunque, pur non facendo mai nomi, non è molto geloso della propria vita privata e ha raccontato ulteriori dettagli sui suoi amori passati: “Per circa un mese sono uscito con questo molto famoso, ma tanto.

Sì è davvero conosciuto, però era esaurito. Continuava a dirmi ‘tu sei la persona della mia vita, penso tu sia l’uomo giusto per me, te lo dico sul serio tesoro’. Poi a settembre è sparito, guarda che era uno paranoico davvero – ha rivelato Urtis – No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema.

Quindi così, capite, è stato molto stancante“.

Infine il ragazzo ha anche rivelato di essere stato con un famosissimo cantante piuttosto alto e con un bel viso, ma anche in questo caso ha preferito tacere sul nome; ha però affermato che anche quest’ultimo faceva delle cose un po’ strane. Che questi identikit si riferiscano in realtà alla stessa persona? A meno che Giacomo non si tradisca, è piuttosto difficile che il nome (o i nomi) possano uscire fuori molto presto.