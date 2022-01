Temptation Island tornerà anche nel 2022, nuovi rumor sul reality show estivo condotto da Bisciglia

Programmi TV

Ottime notizie per i fan di Temptation Island, il reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia fin dalla seconda all’ottava edizione e poi di nuovo nell’ultima, andata in onda l’anno scorso (la prima è stata curata da Maria De Filippi, mentre la nona da Alessia Marcuzzi). Da tempo infatti la sua messa in onda era stata minacciata dalla possibilità che al suo posto potesse esordire un altro programma, simile per alcune tematiche, ma in queste ore un rumor ha parlato della conferma nel palinsesto anche per il 2022.

Temptation Island, voci di conferma per il reality show estivo

Da qualche mese si è parlato della possibilità che nel palinsesto estivo il reality potesse essere sostituito da Ultima Fermata, programma che ha come protagoniste coppie in crisi (ma senza l’elemento decisivo rappresentato dai tentatori e tentatrici).

Quest’ultimo dovrebbe essere prodotto dalla Fascino PGT, la stessa società di produzione di Maria De Filippi che cura anche Temptation Island. Per questo si è parlato a più riprese della sostituzione di quest’ultimo, che tuttavia è ancora tra i reality più seguiti dal pubblico affezionato al tipo di format.

Forse è stato proprio questo a convincere gli autori a concedere un altro anno al programma; a parlarne è stata in queste ore la pagina Instagram di Blog Tv, che ha risposto ad alcune domande dei fan grazie alla storie del social.

Tra queste infatti un utente chiede se il reality tornerà in tv e i responsabili della pagina hanno confermato con un semplice “sì”.

Al momento si tratta di un’indiscrezione e al momento né Mediaset né gli autori di Temptation Island hanno confermato o smentito. Controllando infatti anche sul profilo Instagram ufficiale del reality, l’ultimo post purtroppo risale allo scorso ferragosto e da allora non sono stati condivisi ulteriori contenuti (nemmeno tra le storie).

Ultima fermata e Temptation Island: le novità

Stando quindi alle indiscrezioni su menzionate Temptation Island potrebbe tornare al solito nel corso del palinsesto estivo. A dare speranza ai fan sono stante anche le indiscrezioni rivelate da Davide Maggio, che in questi giorni ha parlato della collocazione di Ultima Fermata.

L’esperto di gossip ha infatti rivelato che il nuovo love show potrebbe arrivare in tv a Marzo e non in estate; per questo motivo lo spazio dedicato al programma di Filippo Bisciglia dovrebbe avere ancora il suo posto riservato all’interno della programmazione Mediaset.

Di nuovo, però, si tratta di rumor riferiti da alcuni portali e nessuno di loro ha visto ancora una conferma dagli effettivi addetti ai lavori.