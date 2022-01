Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme in love boat “pizzicati” sotto le coperte: il video

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme in queste ore sono entranti nella in love boat del GF Vip e le telecamere li hanno ripresi sotto le coperte mentre si scambiavano alcune promesse.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono goduti una romantica cena nella love boat del Grande Fratello Vip e non sono certo mancati i momenti di tenerezza tra i due. Tra la vasca idromassaggio e il letto che si trova nella stanza, i due gieffini si sono anche scambiati dolci parole e qualche promessa piuttosto romantica.

Grande Fratello Vip, momenti di dolcezza tra Gianmaria e Federica

I due gieffini sono stati spediti dagli autori del Grande Fratello Vip nella love boat, così che potessero trascorrere qualche ora lontani dagli occhi indiscreti degli altri inquilini (che tuttavia hanno avuto modo di vedere tutto grazie allo schermo posto nella casa).

Antinolfi e la Calemme si sono dunque goduti una cena romantica, in cui hanno a lungo parlato del più e del meno, comprese alcune confidenze nonché qualche dubbio su come potrebbe andare fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ad esprimere queste perplessità è stata soprattutto Federica, ma Gianmaria ha cercato subito di rassicurarla “Non sono capace di non essere me stesso. Tu e gli altri avete avuto la possibilità di conoscermi per quello che sono davvero” spiega il ragazzo, che sottolinea anche di essere riuscito a mostrarsi senza filtri nella casa (e senza gli elementi di disturbo che ci sono solitamente all’esterno).

Successivamente il ragazzo ha anche fatto una promessa alla showgirl, lasciando intendere di essere sicuro di volerla rivedere anche fuori dal reality: “Vieni a Napoli, ti vengo a prendere e andiamo a mangiare fuori – ha rilevato il ragazzo, ribadendo anche dopo il concetto – Appena esco ti vengo a prendere, certo“. Poco dopo infatti i due si sono ritrovati sotto le coperte del letto che si trova nella stanza e la situazione si è fatta ancora più romantica, anche se stranamente più silenziosa.

pazzeschi gianmaria e federica che usciranno in 3 da lì 😍😍 #gfvip pic.twitter.com/2N3xz8R53o — alice🦦 (@fontanaalicee) January 19, 2022

Gianmaria e Federica, sboccia l’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip

Sembra insomma che Federica abbia finalmente fatto chiarezza si suoi sentimenti e che sia pronta ad approfondire la conoscenza di Gianmaria.

Nelle scorse settimane infatti la ragazza aveva messo un importante paletto tra loro due, dal momento che aveva conosciuto qualcuno poco prima di entrare nella casa di Cinecittà; la showgirl voleva dunque capire se questa persona l’avrebbe aspettata, ma sembra proprio che una sua amica sia riuscita a darle il via libera con un tweet.

Dopo le rassicurazioni della sua amica, dunque, ha scelto di lasciarsi andare con Antinolfi; lo ha confidato anche a Sophie Codegoni, alla quale ha rivelato di essere pronta per conoscerlo anche fuori dalla casa.

L’amore è quindi sbocciato nella casa del GF Vip e questa volta si tratta di una situazione decisamente più semplice di quella che si è creata tra Soleil Sorge e Alex Belli.