Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: scatta il bacio appassionato nella sauna della Casa, il video

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi colpisce ancora. Il playboy è entrato nella Casa più spiata d’Italia come ex fidanzato di Soleil Sorge e, proprio con l’influencer italoamericana, sembrava voler creare qualcosa di più all’interno del Grande Fratello Vip6. Ma con Soleil Sorge ci sono state, in realtà, solo delle forti litigate.

Il feeling è arrivato, invece, con Sophie Codegoni. I due hanno tenuto banco per settimane con avvicinamenti, litigate, dubbi, il tutto fino all’ingresso di Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne, allora, ha cambiato velocemente le sue mire. Ma Gianmaria Antinolfi non è rimasto al palo.

L’imprenditore ha cominciato un corteggiamento serrato nei confronti della new entry Federica Calemme.

Adesso, tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme è scattato un bacio appassionato nella sauna della Casa più spiata d’Italia.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: il bacio allo scoperto

Ormai è ufficiale, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno concretizzato la loro conoscenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6 con un bacio appassionato. Lo scambio affettuoso tra i due è arrivato in serata, mentre i concorrenti si trovavano da soli nella sauna.

Non si tratterebbe, però, del primo bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

In precedenza, Jessica Selassié, aveva parlato di un bacio tra i due, scambiato sotto il plaid.

La nuova coppia, formatasi all’interno del reality show di Canale5, come gestirà, però, la decisione dell’imprenditore di abbandonare a breve il reality? Gianmaria Antinolfi, infatti, ha ammesso di voler uscire a metà gennaio, cambierà idea?

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: il bacio dopo la lite

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono baciati dopo delle ore di tensione. Dopo la puntata serale di venerdì scorso, infatti, i due erano piuttosto distanti.

L’imprenditore, in particolare, non aveva apprezzato alcune uscite di Federica Calemme, come riportato da Il Sussidiario: “Ci sono rimasto male per quello che hai detto in diretta... Non è una cosa piacevole da sentirsi dire… Se te lo dice una persona a cui vuoi bene ci resti male“.

Nel pomeriggio di ieri, però i due si erano riavvicinati in giardino. In quest’occasione Gianmaria Antinolfi aveva ammesso anche di sentire la mancanza di Federica Calemme: “Guarda che mi sei mancata oggi, un sacco… Guarda le cose belle, ce ne sono un sacco. Stai facendo un’esperienza particolare, ti stai arricchendo, ti stai guardando dentro, stai soffrendo anche, stai trovando le forze per reagire a questa sofferenza, stai conoscendo me“.