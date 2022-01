Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare la Casa del GF Vip6? Il video con le rivelazioni del concorrente

Grande Fratello

Gianmaria Antinolfi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip6 con una presentazione da vero playboy. Ma, durante la sua permanenza nel fortunato reality show, le cose non sono andate proprio per il meglio a livello sentimentale.

Infatti, Gianmaria Antinolfi ha inizialmente litigato ferocemente con la sua ex Soleil Sorge e, in seguito, iniziato una frequentazione con Sophie Codegoni. Ma, dopo vari alti e bassi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato il manager per il bel Alessandro Basciano, nuovo concorrente del reality show.

Gianmaria Antinolfi sembra convinto a voler lasciare il Grande Fratello Vip6.

Una rinuncia che arriva dopo quella di Manuel Bortuzzo, anch’egli intenzionato a voler lasciare il reality show.

Gianmaria Antinolfi vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip6

Gianmaria Antinolfi avrebbe deciso di concludere la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Il bel manager sarebbe pronto a varcare la Porta Rossa, come da lui stesso dichiarato a Jessica Selassié. Gianmaria Antinolfi vorrebbe lasciare il reality show entro i primi dieci giorni del mese di gennaio: “Dieci giorni… Proprio massimo“.

La principessa ha subito collegato la possibile data d’uscita del manager a quella di Manuel Bortuzzo: “Se potessi lo farei pure io… Quando va via Manuel… Almeno fate insieme“.

Gianmaria Antinolfi ha confermato di voler uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip6 proprio in contemporanea con il nuotatore: “Infatti questa era l’idea“.

Ecco…se Signorini non lo sapeva già, stasera gli viene un colpo ^^

Gianmaria dice a Jessica che vorrebbe uscire tra 10 giorni (quindi il 10/1)…o al massimo quando lo farà Manuel (perchè il piano era uscire insieme) e Jess gli dice che anche Soleil vuole lasciare 😶#gfvip pic.twitter.com/skeytQs9My — Ernesto (@alinoris) December 30, 2021

Gianmaria Antinolfi lascia, ma anche Soleil Sorge?

Gianmaria Antinolfi sarebbe pronto a chiudere la sua esperienza nel reality show di Canale 5. Dello stesso parere anche Manuel Bortuzzo. Lo sportivo ha, infatti, recentemente dichiarato a Katia Ricciarelli e Carmen Russo la sua presunta data d’uscita.

Ma anche altri importanti personaggi della sesta edizione del Grande Fratello Vip6 potrebbero decidere per l’abbandono.

Si parla, in particolare di Soleil Sorge.

L’influencer, secondo quanto raccontato da Jessica Selassié a Gianmaria Antinolfi sarebbe intenzionata ad attraversare la Porta Rossa: “Sole vuole andare via“.