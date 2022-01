Alberto Angela sfiderà ancora una volta Maria De Filippi: scontro in tv al sabato sera

Programmi TV

Alberto Angela è il volto amato della divulgazione scientifica di Rai1 che non a caso vorrebbe affidargli l'ardua sfida negli ascolti contro il colosso Maria De Filippi. Scopriamo qualcosa in più della chicchierata scelta della Rai.

Alberto Angela è ormai una garanzia per la televisione pubblica che di certo non vuole lasciare in un angolino il suo volto rassicurante e le sue interessanti trasmissioni. Reduce dagli ultimi successi in onda su Rai1 come il ciclo di Stanotte a e quello appena concluso di Meraviglie – La penisola dei tesori il divulgatore scientifico ha continuato ad accrescere la sua fama e si è imposto anche con degli ottimi ascolti che sono andati di gran lunga al di sopra delle aspettative. La rete ammiraglia della televisione pubblica pare proprio voler continuare a dar seguito a questa scia strepitosa di successi affidando ad Alberto Angela la sfida primaverile degli ascolti contro il mostro sacro dello share di Canale 5 Maria De Filippi.

Alberto Angela nei sabato sera di Rai1

Quello del divulgatore scientifico è ormai uno dei volti più amati della televisione pubblica, capace di calamitare l’attenzione del pubblico su di se e sulle sue parole che raccontano con fare pacato tutta la bellezza di ciò che ci circonda. Gli ultimi successi raccolti da Alberto Angela su Rai1 parlano ormai chiaro e lo impongono come un porto sicuro anche in termini di ascolti.

Il conduttore è infatti reduce da un periodo più che positivo a cavallo tra il 2021 ed il 2022 quando con i suoi due programmi Stanotte a e Meraviglie – La penisola dei tesori ha spiazzato tutti raccogliendo risultati ottimi in termini di ascolti che forse nemmeno mamma Rai si aspettava fino in fondo.

In tal senso è condivisibile il rumor, riportato da TvBlog.it, che anticiperebbero la scelta della televisione pubblica di affidare al divulgatore scientifico l’ardua sfida degli ascolti nelle prime serate dei sabato primaverili.

Alberto Angela vs Maria De Filippi

La montagna da scalare sarà ancora una volta ripidissima dato che la scelta di Rai1 sarebbe quella di collocare la storica trasmissione di Ulisse contro il serale di Amici nel periodo che andrebbe dal 2 aprile e per 6 appuntamenti.

Così ai telespettatori toccherebbe l’ardua scelta di optare per Alberto Angela o per Maria De Filippi, in una sfida agli ascolti che mai come in questo caso potrebbe porre Rai1 in una posizione di assoluto rispetto.