Forte scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: “Le tue sono mancanze di rispetto”

Raimondo Todaro è approdato quest’anno ad Amici come professore di danza. Il passaggio del professionista da Ballando con le Stelle alla concorrenza ha sollevato non poche polemiche. Anche l’ex collega Simone Di Pasquale ha velatamente attaccato il nuovo professore di Amici.

Nel talent show di Canale 5, Raimondo Todaro è collega di Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Con quest’ultima non sono mancati gli scontri per le loro opinioni divergenti riguardo la danza.

Adesso che la fase serale del programma televisivo si avvicina, tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro è nato un nuovo scontro, piuttosto acceso.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: la lite sulla proposta del professore

Raimondo Todaro ha deciso di avanzare una proposta alla redazione: “Il serale sta arrivando, i posti a disposizione purtroppo non bastano per tutti quanti… Stipuleremo una media dei vostri voti e l’ultimo in classifica sarà direttamente eliminato“.

La maestra Alessandra Celentano, però, non ha apprezzato l’idea di Raimondo Todaro e ha chiesto un confronto: “Ho visto la proposta che hai fatto… Vorrei capire dove vuoi arrivare… Hai fatto di tutto per mandare via Cristiano, ce l’hai fatta. Sicuramente, Cristiano non era un ragazzo che non si meritava il serale.

Non capisco questa fretta e questo accanimento nei confronti di Cristiano… Se parte questa proposta che hai fatto, Carola va a casa… Dove vuoi arrivare?“.

La maestra ha lanciato delle accuse dirette al collega: “Vogliamo andare al serale con Mattia con le stampelle che pensa solo ai look, a mettersi le collane e gli anelli, piuttosto che Cristian che fa solo hip hop e non è neanche un genio?… Mi sembra che tu stia affossando la danza“.

Alessandra Celentano vuole sostituire Mattia Zenzola

Alessandra Celentano ha chiesto chiarimenti a Raimondo Todaro: “Mi sembra quasi che sia un accanimento verso i miei allievi… A discapito dei ragazzi… Assolutamente impari… Non sto zitta… Mi puzza che tu fai questa proposta, sapendo che Carola è ultima“.

Il professore di Amici ha spiegato la sua posizione e ha detto la sua sul comportamento di Alessandra Celentano, ritenendola, a volte, offensiva: “Non ho accanimenti… Per me è peggio criticarli dieci volte su dieci, offenderli, che non metterli in sfida… Determinate volte sei offensiva.

Abbiamo un modo di ragionare completamento diverso“. Inoltre, Raimondo Todaro ha accusato la maestra di scavalcarlo: “A te che cavolo te ne frega?… A te non deve interessare quanto ne sanno i miei allievi… Tu vai a rompere le balle a tutti quanti… Tu scavalchi… Le tue sono mancanze di rispetto… Sono rimasto allibito“.

Alessandra Celentano ha deciso di comunicare al maestro che cercherà di eliminare Mattia Zenzola dalla scuola: “È un mese che sta a casa sdraiato a pensare a come si deve vestire… Lui è un caso, diciamo, fuori misura… Io farò un’audizione per trovare un ballerino di latino da sostituire a Mattia… Mattia, adesso, è fuori uso da più di un mese… Non ce lo possiamo portare al serale con le stampelle… È una zavorra, mi dispiace dirlo da un punto di vista professionale… Io devo pensare all’andatura del programma“.