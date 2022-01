Grande Fratello Vip anticipazioni: una sorpresa per Manila e chi verrà eliminato?

Grande Fratello

Secondo appuntamento settimanale per il Grande Fratello Vip 6 nella prima serata di venerdì 21 gennaio 2022. Le porte del reality di Canale5 si apriranno nuovamente per dare vita ad una nuova scoppiettante puntata che mostrerà al pubblico chi dovrà abbandonare la casa tra i nominati Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié ed il concorrente unico dato dalla coppia Giacomo Urtis – Valeria Marini. A partire dalle ore 21:35 Alfonso Signorini si muoverà tra le scottanti dinamiche che avvengono dentro la casa, rinvigorite dall’ingresso di Delia Duran che di fatto ha spaccato la casa. Non mancheranno i commenti delle due opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, negli ultimi giorni sempre più ai ferri corti e che non se le sono mandate a dire sui social.

Scopri le anticipazioni di tutti i temi di puntata in onda su Canale 5.

GF Vip 6: chi abbandonerà la casa?

Su Canale 5 torna in onda il Grande Fratello Vip 6 a partire dalla prima serata di venerdì 21 gennaio 2022. L’appuntamento fissato oggi verrà trasmesso a partire dalle ore 21:30 e sarà condotto ovviamente da Alfonso Signorini dove come al solito il presentatore si dovrà muovere tra i tanti temi scaturiti nelle ultime ore e l’esito di un televoto che priverà i telespettatori di un amato protagonista del reality.

Il pubblico in queste ore sta continuando a salvare il suo preferito ma uno tra Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié ed il concorrente unico dato dalla coppia Giacomo Urtis – Valeria Marini dovrà giocoforza abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Le anticipazioni dei i temi di puntata

Alfonso Signorini ne avrà tanta di carne al fuoco per poter intrattenere il pubblico collegato da casa soprattutto dopo l’ingresso in casa della Duran.

La modella ha infatti rivoluzionato le dinamiche del reality, portando di fatto allo scontro tutta la casa contro Soleil, rimasta ormai da sola ed allontanatasi anche da Manila che sembra preferire la prima tra le due.

Proprio per Manila, questa sera, ci sarà l’incontro con Amoruso.

Tempi duri per l’influencer italoamericana messa all’angolo anche da Gianmaria, che ha occhi solo per la sua Federica, e da una Sophie sempre alle prese con una altalena di emozioni tra il rapporto con il Basciano e le liti con Jessica. Proprio quest’ultima nella puntata di oggi potrebbe essere coinvolta in una bella sorpresa che la possa tirare su di morale dopo gli ultimi giorni complicati.