Rocio Morales difende Raoul Bova riguardo l’accusa di aggressione: “Ha provato a difendere la sua donna”

Raoul Bova è accusato di aggressione per un episodio che vede coinvolta anche la compagna Rocio Morales. L'attrice ha deciso di difenderlo durante una recente intervista.

Raoul Bova è al centro delle cronache attuali per un episodio spiacevole che risale al 2019. L’attore è stato, infatti, accusato di violenza privata, lesioni personali e minacce per una lite avvenuta dopo un’infrazione stradale. Al centro della vicenda, la compagna dell’attore, Rocio Morales, che sarebbe stata quasi travolta da un’automobilista. Da qui la reazione di Raoul Bova, su cui, adesso, si dovrà fare chiarezza.

Rocio Morales, ha deciso di dire la sua a riguardo, difendendo Raoul Bova, in occasione di una recente intervista al Corriere della Sera, come riportato da Today.

L’opinione di Rocio Morales sull’aggressione che vede coinvolto Raoul Bova

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, nella serata del 27 aprile 2019, Raoul Bova e la compagna Rocio Morales sarebbero stati coinvolti in un episodio spiacevole.

Un automobilista, avrebbe quasi travolto l’attrice, facendo scattare una forte reazione in Raoul Bova. L’attore, infatti, è accusato ora di violenza privata, lesioni e minacce.

Rocio Morales ha deciso, però, di dire la sua e difendere il suo compagno: “La questione è in mano agli avvocati, posso solo dire che Raoul ha provato a difendere la sua donna”.

Sulla relazione con l’attore ha aggiunto: “Abbiamo anche i nostri difetti, lui a volte è egoista e un po’ geloso; io troppo esigente, e tendo a ripetere le stesse cose tante volte”.

Rocio Morales racconta le critiche del primo periodo della relazione

Rocio Morales ha detta la sua sulle accuse di aggressione che sono state rivolte a Raoul Bova. Ma l’attrice ha anche raccontato il periodo iniziale della loro relazione, in cui riceveva molte critiche: “Cosa ci fa questa, la solita raccomandata che sta con l’uomo separato, famoso e con i soldi, i 17 anni di differenza… Pensare che mi sono sempre fatta in quattro per essere indipendente.

Ma è passato, la gente ha imparato a conoscermi e mi arriva tanto affetto“.

Rocio Morales ha svelato cosa lega di più lei e Raoul Bova: “Con Raoul condivido l’amore per le cose semplici, ci piace starcene a casa a vedere un film”.

Sul matrimonio l’attrice ha aggiunto: “Sposate le nostre anime lo sono già, abbiamo stravolto le nostre vite, lui ha creato una famiglia da capo, non è una esigenza ma vedremo, non mi piace programmare le cose”.