Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip, l’incontro con Lorenzo Amoruso: le dolci parole del compagno

Gossip

Manila Nazzaro ha vissuto una serata non priva di tensioni e scontri, ma a darle enorme conforto è stato il suo compagno, Lorenzo Amoruso, che è entrato nella casa per farle sentire la sua vicinanza.

Nella serata di ieri, Manila Nazzaro ha avuto qualche tensione di troppo ma ha anche avuto modo di vivere una fortissima emozione che non provava da tempo: a regalargliela è stato il suo compagno, Lorenzo Amoruso, che è entrato nella casa del GF Vip per darle supporto e farle sentire la sua vicinanza.

Manila Nazzaro, Soleil Sorge e la tensione in prima serata

Per Manila Nazzaro, ex Miss Italia ed ora concorrente del GF Vip, è stata una serata difficile. A creare tensione è stata Soleil Sorge, che ha accusato l’amica e coinquilina di non esserle stata vicina come lei avrebbe voluto in un momento per lei molto difficile: “Il punto non è la vicinanza di Manila a Delia, bensì il fatto che in un momento in cui stavo male lei non c’era.

Mi aspettavo che venisse a parlarmi, da vera amica, cosa che non ha fatto per tre giorni. Questo mi ha ferito”. Manila ha detto di non essersi affatto disinteressata all’amica, anzi, di averle offerto il suo supporto ogni volta che ne ha avuto la possibilità. A supportare la Nazzaro è stata anche Lulù Selassié, che ha detto: “Appena Soleil ha avuto l’occasione, ha fatto passare Manila per una falsa amica quando invece ha solo accolto e consolato una persona in difficoltà”.

Manila Nazzaro, arriva Lorenzo Amoruso: “Tutti ti vogliono bene”

Per fortuna a tirare su il morale a Manila Nazzaro è arrivato Lorenzo Amoruso. Dopo essere entrato nella Casa, l’ex calciatore e compagno della gieffina ha speso parole di grande amore per la sua compagna: “In questi quattro mesi ti sei adoperata e hai dato tantissimo, sembrava che questa Casa fosse davvero la tua” ha infatti detto, dopodiché ha voluto confortare la compagna dichiarandole la sua stima e cercando di darle sicurezza: “A differenza di tante persone che ho conosciuto nella mia vita, non ti fermi mai alla superficie ma cerchi sempre di andare in profondità e vedere il buono da tutte le parti.

Non tutti sono così, ma non per questo devi dubitare della bella persona che sei e degli amici che hai, perché tutti ti vogliono bene”. Manila Nazzaro, ovviamente, è rimasta molto colpita e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: la relazione tra gioie e momenti di grande dolore

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro stanno insieme da diversi anni ed il loro amore, benché abbia attraversato grandi difficoltà, è ora più forte che mai.

La terribile esperienza della perdita del bambino che Manila Nazzaro aspettava dal compagno nel 2020 ha portato grande dolore alla coppia, che però ha superato questo trauma trovando nuove forze e voglia di lottare ancora insieme.

Lo scorso novembre, Manila Nazzaro si era ritrovata a ricordare il dolore del giorno in cui aveva scoperto che il bambino non c’era più e si era confidata con Aldo Montano, compagno di reality: “A distanza di un anno mi ritrovo qui, quando io pensavo che sarei diventata nuovamente madre. Sai che non si trattava soltanto di un figlio, ma di una ripartenza per la mia vita e invece non è andata come volevamo. Ovviamente poi lo accetti e impari a conviverci, però oggi sto così e ora devo focalizzarmi su quello che ho di bello.

Ho la salute e i bambini felici”.