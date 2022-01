Pierpaolo Pretelli verso la conduzione di un programma Rai tutto suo: il periodo d’oro dell’ex GF Vip

Programmi TV

Pierpaolo Pretelli sarebbe pronto per conquistare la Rai con un programma tutto suo, grazie all'appoggio di Mara Venier. Per l'ex velino sembra davvero un periodo di soddisfazioni professionali e non.

Momento d’oro per Pierpaolo Pretelli, che secondo le indiscrezioni potrebbe presto approdare alla conduzione di un programma Rai tutto suo. L’ex velino avrebbe convinto Mara Venier, che lo ha voluto a Domenica In, dove ha sorpreso con la sua imitazione di Achille Lauro. L’ex volto del Grande Fratello Vip sta vivendo un periodo fortunato anche in amore, con la compagna Giulia Salemi conosciuta nel reality con cui potrebbero presto esserci delle nozze. I due starebbero ora facendo dei cambiamenti nella loro vita privata proprio per aiutare la carriera di Pretelli.

Pierpaolo Pretelli: un programma tutto suo in Rai

Dopo la lunga militanza sulle reti Mediaset, Pierpaolo Pretelli avrebbe trovato la sua fortuna in Rai.

L’ex velino può contare sull’appoggio di Mara Venier, che ha conquistato e che lo ha voluto ospite fisso di Domenica In. La zia Mara sarebbe pronta a lanciare la sua carriera, secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia: “Un programma in vista per Pierpaolo Pretelli in Rai! Mara Venier con il suo occhio lungo ci ha visto bene portandolo a Domenica In. La sua imitazione di Achille Lauro ha spiazzato tutti e ha dato idea ai dirigenti di promuoverlo con un programma tutto suo“.

Pierpaolo Pretelli è diventato una presenza fissa in Rai, dove ha partecipato anche ai Soliti Ignoti, programma di Amadeus, dove ha di nuovo conquistato il pubblico. La conduzione di un suo programma sarebbe un salto di carriera non indifferente per l’ex protagonista del Grande Fratello Vip 5, che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori durante il reality con la sua storia con Giulia Salemi. Tra i due l’amore procede a gonfie vele, tanto che sarebbe all’orizzonte l’altare.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la decisione sulla vita privata

Proprio la grande esposizione della sua relazione con l’influencer avrebbe convinto Pierpaolo Pretelli ad apportare dei cambiamenti nella sua vita privata.

“Sto cercando una quadra, nel senso che vorrei che la vita privata diventasse sempre un po’ più privata“, ha dichiarato a Tv Talk. La scelta sarebbe legata proprio alla carriera: “Per fare bene questo lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata. Ovviamente sto cercando di farlo, almeno io. Rispetto all’inizio, usciti dalla Casa, facevamo storie continue. Ora invece stiamo cercando di vivere di più la vita di coppia in maniera privata“.