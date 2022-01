Sabrina Ghio è di nuovo incinta: la gioia dopo il periodo di dolore per l’influencer di Uomini e Donne

Gossip

Sabrina Ghio sta vivendo la gioia di una nuova gravidanza dopo aver vissuto mesi molto dolorosi e sconvolgenti per via di alcuni seri problemi di tipo medico. Ora, l'annuncio che porta felicità.

Grande felicità in casa Uomini e Donne: Sabrina Ghio è di nuovo incinta. L’annuncio è stato fatto proprio dalla diretta interessata, che ha pubblicato su Instagram un video che mostra un pancino di inequivocabile natura.

Per Sabrina Ghio ed il compagno Carlo Negri si tratta della seconda gravidanza, dopo la figlia Penelope. Per la coppia è un momento di serenità che segue alcune difficoltà legate alla salute dell’influencer romana.

Sabrina Ghio e il post dell’annuncio gravidanza: “Solo io so quanto ho pianto”

È con un video molto romantico che la vede protagonista -insieme alla figlia Penelope– che Sabrina Ghio annuncia di aspettare un altro figlio. A spiegare il video è una lunga caption in cui la Ghio racconta di quanto la famiglia sia stata investita da un’enorme felicità ma, al contempo, abbia attraversato momenti difficili: “Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora…”.

Per la Ghio gli ultimi mesi non sono stati affatto facili, ed a spiegarlo era stata proprio lei in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Lo scorso giugno l’influencer infatti aveva raccontato di aver scoperto, dopo una lunga serie di analisi mediche, di aver scoperto di avere un processo tumorale in atto, come successivamente riportato dal sito di gossip Isa e Chia. le foto di Sabrina Ghio in ospedale avevano reso la questione ufficiale ed avevano spaventato i follower dell’influencer.

Sabrina Ghio e il nuovo arrivo: “Ti aspettiamo per vederti senza sognarti più”

Il post dell’annuncio della gravidanza terminano toni più rosei ed ottimistici: “Mi sono persa e poi ritrovata in quel dolore forte, in quei giorni passati al buio e poi mi sono ricostruita piano piano, con speranza, fiducia e coraggio! E Tu amore di Mamma, adesso sei qui con noi, nella mia pancia… ed io non riesco neanche a dirlo ad alta voce… Posso solo dirti che Io, la tua sorellina e il tuo Papà siamo qui per costruire con te le basi del nostro sogno, perché tu per noi sei forza e sei occhi illuminati d’amore!

Ti aspettiamo per vederti, senza sognarti più”.