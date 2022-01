Soleil Sorge in lacrime per la lettera del papà: “Tu che il sole ce l’hai dentro continua a splendere”

Grande Fratello

Nel corso dell'ultima diretta gli autori hanno organizzato una sorpresa per Soleil Sorge. La ragazza ha ricevuto una lettera da parte del padre e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Sono stati senza dubbio giorni duri nella casa del Grande Fratello Vip per alcuni degli inquilini. L’arrivo di Delia Duran ha infatti sconvolto completamente Soleil Sorge, che con la modella ha dei trascorsi abbastanza pesanti dovuti al triangolo amoroso che si è creato con Alex Belli. Non solo, ha anche portato scompiglio tra l’influencer e gli altri gieffini, in particolare con le donne con cui aveva stretto i legami più solidi (Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, in particolare).

Proprio per questo ultimamente l’influencer è apparsa decisamente più stanca e demotivata del solito; per cercare di risollevarle il morale, gli autori hanno organizzato una sorpresa per lei, facendole arrivare in diretta la lettera che il padre le ha scritto in questi giorni.

Soleil Sorge, la lettera del padre che ha commosso la gieffina e lo studio del GF Vip

Nel corso dell’ultima diretta, dunque, Soleil ha ricevuto una lettera da parte del padre che non solo ha commosso la gieffina, ma anche lo studio del reality. Come anticipato, gli autori hanno cercato di farle una sorpresa nel tentativo di sollevarle il morale dopo quanto accaduto dopo l’ingresso di Delia Duran.

Nel corso della puntata quindi Alfonso Signorini ha parlato a lungo con l’influencer e poi le ha proposto la lettera del padre, che esordisce in questo modo: “Soleil, luce dei miei occhi… Eccomi qua.

Sto bene e nonostante il gran freddo sono contento di essere qui vicino a te. Volevo dirti che due volte al giorno Simba porta me e il nonno a fare delle lunghe passeggiate fino in piazza e tua nonna al rientro ci tiene costantemente aggiornati su tutto ciò che ti accade all’interno della casa. Chiaramente ci racconta tutto a modo suo” racconta Paolo Sorge alla figlia, visibilmente commossa.

“In questi giorni provo le tue stesse emozioni, quando ti vedo costretta a tornare sempre sulle stesse dinamiche, alle quali alcuni non si rassegnano al fatto che tu sei già oltre.

Ricordati che è naturale avere momenti di sconforto, ma questo non mi preoccupa perché tu sai quanto noi siamo abituati a rialzarci dopo ogni caduta – continua il padre della ragazza – “Tu che il sole ce l’hai dentro continua a splendere, divertiti e facci divertire. Sono molto orgoglioso di te e di come gli insegnamenti e i valori ricevuti in famiglia si stiano evidenziando rendendoti molto forte”.

La lettera si conclude poi con una richiesta particolare a Soleil:” Vorrei da te una promessa…che è quella di tenere duro finché terminerà questa tua avventura.

Non mollare e sii certa del fatto che io per te ci sarò sempre“. Come anticipato, la gieffina non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in un pianto disperato per le parole del padre. In diretta ha anche ripercorso brevemente la propria vita, cercando di mostrare anche un altro lato del suo carattere.

Soleil Sorge, le confessioni in diretta con lo studio di Alfonso Signorini

Nel corso dell’ultima diretta insomma non sono mancati i momenti intensi che hanno visto come protagonista Soleil Sorge.

In diretta con lo studio, la ragazza ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Qua dentro sento buttare tanto nei miei confronti e forse spesso non considerare quando possa ferire i miei sentimenti, però sono i primi a piangere e rimproverarmi e a dire tante parole sui loro sentimenti” esordisce la ragazza in collegamento con Alfonso Signorini, riferendosi velatamente anche alla delusione provata nei confronti di Manila e Katia.

Successivamente ha poi spiegato che la sua vita non è stata delle più semplici e che anche lei ha sofferto molto in passato: “[La mia forza N.d.R.] arriva da una bambina che ha sofferto davvero troppo per cose serie nella vita, che ha dovuto affrontare dei mostri e situazioni non proprio facili – rivela la ragazza – avere dei genitori separati, la morte di un nonno, incidenti, tradimenti, bullismo, il cancro al seno di mia madre” elenca infine Soleil spiegando quali siano stati questi mostri contro cui ha dovuto combattere.