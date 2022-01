William consola un bambino che ha perso la madre parlando di Lady Diana: “So come ti senti”

Cronaca dal Mondo

Durante la visita ad un centro che presta soccorso alle persone in difficoltà, il Church on the Street, il principe William si è fermato a parlare con un bambino, il piccolo Deacon, che ha da poco perso la madre. Rivedendo nel bimbo la propria esperienza, ha cercato di consolarlo condividendo ciò che ha vissuto lui dopo la morte di Lady Diana.

William al piccolo Deacon, orfano di madre: “Le cose andranno meglio”

In questi giorni il principe William e consorte, Kate Middleton, sono andati in visita al Church on the Street, associazione che si occupa di prestare soccorso alle persone in difficoltà. Tra loro c’era anche il piccolo Deacon, orfano di madre che si trovava lì con la nonna.

Il Duca di Cambridge, al quale era già stato segnalato proprio il bimbo, si è dunque preso un attimo per cercare di instaurare un dialogo con il piccolo, approfittando del fatto che quest’ultimo indossava una maglietta del Burnley Football Club.

Nonostante le ritrosie iniziali di Deacon, comunque, William e Kate sono riusciti a guadagnare la sua fiducia e poco alla volta il bambino si è lasciato andare a qualche confidenza. Ha spiegato della terribile vicenda vissuta, raccontando di aver perso la madre di soli 28 anni soltanto l’anno scorso.

A quel punto il principe ha riposto: “So come ti senti, ma col tempo le cose andranno meglio“, ricordando il momento in cui ha perso la propria madre, la principessa Diana. Quest’ultima perse la vita nel tragico incidente di Parigi il 31 agosto del 1997, quando il giovane William aveva soltanto 15 anni.

William, il ricordo della tragedia vissuta dopo la morte di Lady Diana

Non è la prima volta che il principe William si prende un attimo per parlare con qualcuno che ha vissuto il suo stesso dramma. Nel 2016, durante la visita al Keech Hospice Care di Luton si è verificato lo stesso con ragazzo che aveva da poco perso la madre di tumore.

Il ricordo della tragedia vissuta dopo la morte di Lady Diana, insomma, è stato al centro del tenero scambio anche in quell’occasione, quando ammise: “So come ti senti.

Mia madre mi manca ogni singolo giorno, anche se sono passati 20 anni“.

Lo stesso è accaduto poco prima, quando il Duca è andato in visita al Child Bereavement di Stratford, altra associazione che offre supporto ai bambini che hanno bisogno di aiuto per affrontare la perdita di una persona cara. Anche in quel caso spiegò di aver perso la mamma molto giovane.

La bambina ha rivelato di avere solo 9 anni e a quel punto il principe ha risposto: “Ho perso mia mamma quando avevo 15 anni, mio fratello 12. Anche noi eravamo molto giovani – ha risposto con dolcezza William – Parli mai del tuo papà? È molto importante farlo” ha poi chiesto alla bambina, nel video che al tempo è diventato virale.