Back to school: doppio appuntamento con i Vip ripetenti. Chi affronta l’esame del programma di Nicola Savino

Programmi TV

Back to school si prepara a mostrare il suo gran finale in un doppio appuntamento che andrà in onda a stretto giro di posta martedì 25 e mercoledì 26 gennaio 2022. La trasmissione condotta da Nicola Savino ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua formula innovativa nella quale dei preparatissimi maestrini compresi tra i 6 e gli 11 anni mettono sotto torchio i malcapitati Vip arrivati per sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare. Il pubblico della trasmissione martedì 25 gennaio vedrà se il ripetente Totò Schillaci ce la farà a superare la prova dopo il fallimento della scorsa settimana, quando al suo fianco arriveranno cinque nuovi Vip che cercheranno di fare meglio di lui.

Chi saranno i protagonisti del quarto appuntamento con il programma che andrà in onda su Italia1 martedì 25 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa e perché il quinto ed ultimo appuntamento di Back to school va in onda eccezionalmente di mercoledì.

Back to school: la quarta puntata in onda su Italia1

Il programma condotto da Nicola Savino si è imposto come una piacevolissima sorpreso di questo avvio di 2022, imponendosi agli occhi del pubblico a colpi di simpatiche gag e strampalate interrogazioni.

Il programma si appresta a vivere i suoi due ultimi appuntamenti che arriveranno a stretto giro di posta su Italia1 a partire da martedì 25 gennaio 2022.

Il quarto appuntamento del sorprendente Back to School va in onda a partire dalle ore 21:20 su Italia1 supportato sempre dagli insegnamenti dei particolari Maestrini e poi dalle temibili interrogazioni della commissione d’esame. Il corpo docente tornerà poi in onda per l’ultima puntata mercoledì 26 gennaio 2021, quando il programma anticiperà l’appuntamento della settimana successiva per evitare lo scontro impari sugli ascolti con il Festival di Sanremo.

Back to school: i 6 Vip che sosterranno l’esame di quinta elementare martedì 26 gennaio

Il pubblico della trasmissione nella quarta puntata di stagione si troverà nuovamente di fronte al malcapitato Totò Schillaci, studente per nulla modello che è apparso un pochino arrugginito durante l’appuntamento di settimana scorsa e che dovrà sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare.

Al suo fianco arrivano a cercare di fare meglio di lui la showgirl Antonella Elia, l’esperto di moda Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta.