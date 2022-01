Coronavirus, ultime notizie 24 gennaio 2022: la superimmunità e le proposte per il Green pass

Cronaca Italia

Dalle novità sulla protezione dal vaccino per i guariti dal Covid alle nuove valutazioni sulla durata del green pass per chi ha la terza dose: le novità del giorno.

Siamo ormai giunti alla fase di picco dei contagi con Omicron e, mentre sale la preoccupazione per la tenuta del sistema immunitario, dall’Oms arrivano buone (anche se contrastanti) notizie sulla fine della pandemia. Il direttore europeo di Oms, Hans Kluge, ha infatti dichiarato che entro marzo il 60% dei cittadini europei sarà contagiata con Omicron e ciò porterà a vedere la luce alla fine del tunnel ed al definitivo avvio verso la fine della pandemia.

Vaccino, buone notizie: i guariti dopo una dose ottengono una “superimmunità” – ore 13.15

Uno studio condotto dalla Oregon Health and Science University avrebbe dimostrato che chi ha fatto almeno una dose di vaccino dopo essere guarito dal Covid avrebbe sviluppato una “superimmunità”, e che tale maggiore protezione dall’infezione del virus sarebbe confermata anche nel caso della variante Omicron. L o studio è stato comunque svolto su casi di persone che erano state infettate dalla variante Delta.

Pierpaolo Sileri: “Pensavamo fosse finita” – ore 10

Durante un’intervista negli studi di Domenica In, ieri, il sottosegretario Pierpaolo Sileri ha fatto alcune dichiarazioni che hanno scatenato un certo dibattito: “Pensavamo che fosse finita dopo la seconda dose” ha infatti dichiarato Sileri “ma l’errore è pensare che il vaccino da solo possa risolvere tutto tra pandemia ed endemia”.

Green pass e terze dosi: la validità si potrebbe allungare – ore 8.30

Si starebbe valutando di far durare di più la validità del Green pass dopo la terza dose di vaccino. È Il Sole 24 Ore a riportare fonti di governo, che starebbero “valutando soluzioni” per i vaccinati con 3 dosi. Dal primo febbraio, intanto, cambieranno le cose per tutti, con il Green pass che passa da 9 mesi a 6.