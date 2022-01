Gigi D’Alessio di nuovo papà: è nato Francesco. La gioia del cantante è incontenibile. Il post su Instagram

Gossip

Gigi D'Alessio è diventato papà per la quinta volta, Francesco è l'ultimo arrivato ed è nato dalla relazione tra il cantante e Denise Esposito.

Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta, il cantante è esploso di gioia annunciando la nascita di suo figlio sul suo profilo Instagram. Il piccolo è nato dalla relazione tra il cantante e la fidanzata Denise Esposito; la coppia è stata raggiunta dagli auguri di molti esponenti del mondo dello spettacolo come Antonella Clerici, Rudy Zerbi, Nek, Simon Ventura, Alessandra Amoroso e tanti altri.

Un’emozione che va ad aggiungersi a quella della vittoria di Annibale Giannarelli a The Voice Senior, concorrente che era nel suo team.

Gigi D’Alessio è di nuovo padre: l’annuncio su Instagram

Gigi D’Alessio ha annunciato su Instagram la lieta notizia con i fan: è nato il piccolo Francesco.

Gigi D’Alessio ha postato la foto del cartellino con il nome del piccolo accompagnato dalla didascalia: “Francesco, benvenuto alla vita“, accompagnato da un cuore blu.

Il piccolo Francesco è nato il 24 gennaio alle 15.14, pesa 3,240kg ed è lungo 49,5 cm. Mamma e piccolino stanno benissimo e sono stati tutti travolti da un’ondata di affetto.

I messaggi d’auguri a Gigi D’Alessio

In tanti si sono riversati sui social per fare gli auguri per la nuova nascita, Antonella Clerici ad esempio ha scritto: “Che meraviglia la vita! Auguri”.

A fargli eco Nek, che ha scritto: “Complimenti Gigi, un grande abbraccio a tutti voi”, Simona Ventura ha aggiunto: “Auguri a voi, benvenuto Francesco”.

Ma anche Bianca Atzei, Nino D’Angelo, Baby K, Matteo Bassetti….

I figli di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha 55 anni ed è padre di 5 figli (compreso l’ultimo arrivato, Francesco) nati dal matrimonio con Carmela Barbato e dalla sua relazione con Anna Tatangelo. Il primogentio si chiama Claudio, classe 1986, poi c’è Ilaria, classe 1992 e poi Luca, nato nel 2003.

Dalla relazione con Anna Tatangelo, nel 2010 è nato il piccolo Andrea e infine Francesco, nato dalla relazione più recente di Gigi D’Alessio, Denise Esposito.