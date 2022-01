Sonia Bruganelli dice addio al GF Vip: il suo futuro è al fianco di Paolo e il figlio Stefano Bonolis

TV e Spettacolo

Quest’anno Alfonso Signorini ha portato grandi cambiamenti nello studio del Grande Fratello Vip e ha pensato di proporre come opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra alti e bassi, la coppia ha perfettamente funzionato e non sono mancati momenti tra le due che, se non altro, hanno intrattenuto il pubblico del reality. In queste ore però la moglie di Paolo Bonolis ha confermato che l’anno prossimo non farà parte del cast del GF Vip e che, piuttosto, desidera mettersi al lavoro con il marito e il figlio di lui, Stefano Bonolis.

Sonia Bruganelli: “Ringrazio Signorini per avermi scelta, ma il prossimo anno non ci sarò”

Sembra insomma che Sonia Bruganelli, nonostante abbia apprezzato l’esperienza nello studio del Grande Fratello Vip, l’anno prossimo non farà parte della squadra.

Lo ha rivelato a Gabriele Parpiglia nel corso di una recente intervista per il settimanale Chi: “Ho avuto la conferma che l’esperimento sociologico è davvero interessante. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra – racconta la donna al giornalista – ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GFVip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò“.

La stessa opinionista (prossima ad essere ex a questo punto) ha però rivelato di non voler abbandonare il mondo dello spettacolo. La Bruganelli infatti nasce come talent scout ed è stato proprio il lavoro con la sua agenzia a farle conoscere il suo attuale marito, Paolo Bonolis. La sua vita, dunque, ruota interamente attorno a questo mondo e per il futuro ha dei programmi molto particolari.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis insieme per un nuovo programma

Nel corso dell’intervista Sonia Bruganelli ha spiegato di non voler tornare come opinionista per il Grande Fratello Vip – nonostante la sua partecipazione e le liti con Adriana Volpe abbiano suscitato grande interesse.

La donna ha infatti parlato di avere altri programmi per il futuro.

Sembra infatti che lei e Paolo Bonolis saranno insieme per un nuovo programma: “Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia“.

Con le sue parole intende dire che nel progetto sarà coinvolto anche il figlio del conduttore, Stefano Bonolis, nato dal precedente matrimonio con Diane Zoeller. Inoltre la manager ha speso parole al miele per la sua dolce metà, rivelando che la loro relazione va oltre il matrimonio: “Noi due ci amiamo e ci vogliamo un mare di bene.

Siamo andati oltre la definizione di marito e moglie – spiega a Gabriele Parpiglia – a volte è più semplice lasciarsi quando le cose non vanno noi invece abbiamo disinnescato e siamo ripartiti”.