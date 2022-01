Alex Belli rompe il silenzio dopo essere stato cacciato dallo studio del GF Vip: “Non è più il mio game”

Grande Fratello

Ancora una volta la diretta Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha concesso spazio alla situazione più chiacchierata del momento, quella tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Tra una discussione e l’altra però, il conduttore si è detto stanco dell’atteggiamento dell’attore e alla fine quest’ultimo è stato cacciato dallo studio. Successivamente lo stesso ex gieffino si è preso un attimo per sfogarsi su ciò che è successo, condividendo con i fan parole al vetriolo.

Alfonso Signorini sbotta in diretta: “Non posso lavorare così, vattene fuori”

Quella di ieri sera è stata una lunga e difficile diretta per Alfonso Signorini, che tornando sul triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge non credeva di incappare in problemi più grandi di quelli affrontati finora.

Eppure proprio durante lo scambio di opinioni avvenuto con le gieffine, il conduttore si è sentito in difficoltà a causa delle continue interruzioni fatte dall’attore – che riteneva scorretta la narrazione degli eventi fatta durante la puntata.

Alla fine la situazione è degenerata e Alfonso Signorini è sbottato in diretta: “Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire – ha esordito il conduttore – e allora mi rivolgo agli autori, lo accompagnate fuori, non posso lavorare così, mi rifiuto.

Vattene fuori” conclude poi mentre Alex Belli si alza dalla sedia per abbandonare lo studio, visibilmente alterato per le parole del padrone di casa.

Successivamente il giornalista si è giustificato spiegando come la pensa sulla vicenda accaduta: “Non puoi venirmi a dire stasera scelgo la linea del silenzio – afferma Alfonso Signorini in diretta – e mi impedisci di parlare, di spiegare a voi a casa cosa sta succedendo, mi impedisci di fare il mio lavoro“.

Come anticipato, però, l’attore non ha apprezzato il trattamento che gli è stato riservato nel corso della diretta.

Alex Belli infatti si è lasciato andare ad commenti al veleno dopo l’abbandono dello studio del GF Vip. Una volta tornato a casa ha infatti scritto sui social: “Game over! Ritorno nella mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci – commenta l’attore in una storia Instagram – in quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama libertà di espressione di vita.

Non è più il mio game“.

Possibile, dunque, che l’attore in futuro si rifiuterà di tornare nello studio di Alfonso Signorini? Improbabile, non solo perché è ancora uno degli ex gieffini più chiacchierati di quest’edizione, ma soprattutto perché anche nella casa si discute parecchio di ciò che è accaduto tra Alex Belli e Soleil Sorge.