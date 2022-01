Back to school: ultimo appuntamento con i Vip ripetenti di Nicola Savino. Ecco chi sostiene l’esame

Programmi TV

Ultima puntata per i protagonisti del sorprendente Back to school. Il programma torna in onda eccezionalmente di mercoledì per concludere il suo viaggio all’insegna degli esami di quinta elementare che hanno dovuto sostenere svariati personaggi famosi del nostro mondo dello spettacolo. Nella prima serata di mercoledì 26 gennaio 2022 la trasmissione condotta da Nicola Savino ci mostra le disperate gesta dei maestrini compresi tra i 6 e gli 11 anni nel tentativo disperato di preparare i malcapitati Vip per affrontare la spietata commissione del programma. Ecco chi saranno i protagonisti del quinto ed ultimo appuntamento di Back to school in onda su Italia1 mercoledì 26 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:20.

Back to school: l’ultima puntata in onda su Italia1

Nicola Savino torna per l’ultima volta con il divertente Back to School nella prima serata di mercoledì 26 gennaio 2022. L’appuntamento conclusivo con il programma va in onda a partire dalle ore 21:20 su Italia1 eccezionalmente di mercoledì per evitare che la sua programmazione di martedì prossimo si scontri in una lotta decisamente impari con la prima serata del Festival di Sanremo.

I Maestrini e la temibile commissione d’esame anticipano il consueto appuntamento della trasmissione per mostrare quali personaggi famosi sono stati in grado di superare l’ultimo imperdibile esame della trasmissione.

Back to school: i 6 Vip che sosterranno l’esame di quinta elementare mercoledì 26 gennaio

Il pubblico nella quinta puntata ed ultima puntata della divertente trasmissione si troveranno di fronte altri 6 ripetenti vogliosi di convincere la commissione d’esame per conquistare l’ambito diploma di quinta elementare.

A cercare di mettere a segno la missione, sembrata per alcuni alquanto impossibile, ci saranno l’ex campione di calcio Evaristo Beccalossi, la soubrette e regista Lory Del Santo, l’influencer Denis Dosio, la meteorina Martina Hamdy, il conduttore televisivo ed ex rugbista Andrea Lo Cicero a cui si aggiungono i “rimandati” della quarta puntata Antonella Elia ed Enzo Miccio.