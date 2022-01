Letizia Moratti, chi è la candidata del centro-destra alla Presidenza della Repubblica. La carriera politica

Politica

Letizia Moratti è uno dei nomi annunciati oggi nella rosa dei candidati del centro-destra, attualmente vice-presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, la carriera politica e privata di Letizia Moratti è lunga e ricca di incarichi di alto prestigio.

Proprio grazie alla sua lunga esperienza, il nome di Letizia Moratti è stato preso seriamente in considerazione dai leader del centro-destra insieme a quelli di Carlo Nordio e Marcello Pera.

Chi è Letizia Moratti: candidata al Quirinale del centro-destra

Classe 1949, Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, nota come Letizia Moratti, è tutt’ora una politica e dirigente d’azienda molto nota soprattutto negli ultimi 30 anni circa della vita della Repubblica.

Letizia Moratti dal 2021 è vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, subentrata nel pieno dell’emergenza Covid-19.

Nasce in una famiglia che ha conosciuto e combattuto gli orrori della guerra, suo padre, Paolo Brichetto Arnaboldi, morto nel 2013, era un eroe partigiano, che ha ottenuto la medaglia di Bronzo e d’Argento al Valor Militare. Noto anche come “partigiano bianco” in quanto di nobili origini.

Nel suo percorso di studi ci sono il Collegio delle Fanciulle di Milano, la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli studi di Milano e la carriera come assistente in Diritto comunitario europeo del professor Fausto Pocar.

La carriera imprenditoriale di Letizia Moratti

Oltre a diverse esperienze nel ramo assicurativo, Letizia Moratti è stata Presidente Rai dal 1994 al 1996 durante il governo Berlusconi I; durante il suo mandato è riuscita a far chiudere l’azienda di viale Mazzini con bilancio in attivo nel 1995, grazie ad un piano di risanamento basato su incentivi all’esodo dei dipendenti in eccesso, il recupero crediti e la creazione di un fondo immobiliare.

Nel 1994 il suo mandato è stato adombrato a causa della minaccia di dimissioni di tre consiglieri a seguito di controversie sulle nomine e sulle modalità di gestione dell’azienda. La Rai non è stata l’unica esperienza nei media di Letizia Moratti, nel 1998 è stata presidente e amministratrice delegata di News Corp Europe, società sotto la direzione di Murdoch facente parte della Stream Tv. Successivamente a fatto parte dell’Advisory Board del gruppo Carlyle Europa, è entrata in GoldenEgg … L’esperienza più recente in ambito imprenditoriale è stata quella in UBI Banca, come presidente.

Letizia Moratti in politica

Per quanto riguarda l’attività politica, Letizia Moratti è stata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’11 giugno 2001 fino alla fine della XIV Legislatura.

A lei si deve la riforma Moratti che ha cambiato principalmente l’ordinamento universitario e scolastico.

Dal 2006 al 2011 è stata sindaco di Milano, candidatasi alle elezioni con Casa delle Libertà insieme a due liste civiche Lista Moratti e Lista Giovani per Milano. Ha vinto al primo turno con il 52% dei voti. Con la vittoria è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di sindaco nel capoluogo lombardo.

Nel 2015 ha ricoperto il ruolo di Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura della città di Milano quale sede di Expo2015. Dall’8 gennaio 2021 è stata nominata assessora al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, al posto di Giulio Gallera.

Vita privata di Letizia Moratti

Letizia Moratti è vedova di Gian Marco Moratti, noto imprenditore italiano del settore petrolifero. I due si sono conosciuti quando lui era già in fase di separazione da Lina Sotis; i due hanno avuto due figli Gilda e Gabriele.