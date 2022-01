Politica

A pochi passi dalla seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, Matteo Renzi sferra la sua previsione e "scopre" la carta di Matteo Salvini.

Un solo uomo, nella mente di Matteo Renzi, avrebbe la chiave per chiudere la partita Quirinale: Matteo Salvini. Con la corsa al Colle nel vortice dei più roventi interrogativi, l’ex premier, a sorpresa, “scopre” la carta del leader della Lega e lo tira in ballo come l’unico dotato di un “asso nella mano” capace di portare all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ma con un rischio a gravare sulle sue spalle: fare “la fine di Bersani“.

Quirinale, Renzi tira in ballo Salvini: “Ha l’asso in mano“

L’intervento di Matteo Renzi a Radio Leopolda, nella giornata del secondo scrutinio per il Quirinale, ha tutto il sapore della rivelazione.

Mentre i giochi per il Colle si fanno sempre più incandescenti, e spunta la mossa di Draghi in ottica trattativa, il leader di Italia Viva lancia sul tavolo un pronostico che tira in ballo l’altro Matteo, Salvini.

Secondo Renzi sarebbe proprio il numero uno della Lega a custodire la carta potenzialmente utile a risolvere l’impasse sul post Mattarella: “Quello che avrebbe la carta per chiudere la partita, quello che ha l’asso in mano e deve scegliere quando calarlo, si chiama Matteo Salvini“.

Salvini a un bivio: le 4 ipotesi tratteggiate da Renzi sulla corsa al Quirinale

Nelle ultime ore, il ruolo di Salvini “regista” dietro le sorti del voto per il Quirinale è diventato tratto dominante nelle cronache sull’elezione del successore di Sergio Mattarella.

Il leader della Lega è protagonista di una serie di incontri a rotazione per cercare una quadra che definisca un assetto stabile per il Colle e, anzitutto, per Palazzo Chigi. Secondo Matteo Renzi, avrebbe davanti a sé 4 strade.

“Ha 4 ipotesi diverse – sostiene Renzi –. La prima è insistere su un nome di centrodestra, anche contro un pezzo del Parlamento, sperando che passi. Se non passa, lui fa la fine di Bersani.

Il secondo elemento è cercare un grande accordo con tutti su un nome fuori dal giro, un nome della società civile (…), non propriamente il top. La terza ipotesi è che lui stia cercando di fare un accordo con i giallo-verdi, cioè con Conte, su un nome (…), la quarta ipotesi è trovare un sistema di ‘usato sicuro’“.

Salvini, secondo Renzi, non avrebbe ancora deciso cosa fare, ma lancia il suo “consiglio”: “Siccome l’elezione del presidente della Repubblica equivale alle Olimpiadi, il mio suggerimento sommesso è di utilizzare le prossime 24-36 ore per far prevalere la politica.

Se cercano gli ‘effetti speciali’ rischiano di fare la fine di Pierluigi Bersani“.

Dopo la prevedibile fumata nera di ieri, con 672 schede bianche, si torna in Aula a Montecitorio dalle 15 di oggi per il secondo scrutinio. Il pronostico di Renzi sui tempi di elezione non manca: “La mia impressione – ha affermato ancora il leader di IV a Radio Leopolda – è che difficilmente andremo oltre la quinta votazione. Credo che questo Paese non possa restare appeso“.