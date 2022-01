Sanremo 2022, i Meduza sono i nuovi superospiti confermati: l’annuncio di Amadeus al Tg1

Programmi TV

Mancano esattamente sette giorni all’inizio della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Poco fa in diretta al Tg1 il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato il nome del nuovo superospite. Stiamo parlando dei Meduza, gruppo house italiano, formatosi nel 2019 e composto dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. A Sanremo porteranno il loro suono, che al Festival non si è ancora sentito.

L’entusiasmo di Amadeus per i Meduza

Per Amadeus i Meduza sono una vera e propria missione: “Spero di poter trasformare per qualche minuto la platea dell’Ariston in una discoteca”.

La critica considera i Meduza i Maneskin della dance, un orgoglio italiano in grado di rappresentare nel settore house e mainstream il mondo musicale italiano. Prima volta per loro sul palco del Teatro Ariston, dopo il successo di paradise (brano da record con più di 750 milioni di stream che ha ottenuto certificazioni in tutto il mondo) è arrivato il momento di “Tell it to my heart”, la loro nuova hit con la collaborazione di Hozier.

Questo nome va ad aggiungersi alla lista dei nomi dei superospiti già confermati: i Maneskin nella prima serata del Festival martedì 1 febbraio, Laura Pausini, Cesare Cremonini, Checco Zalone e per le fiction Rai il “doc” della tv Luca Argentero, Raoul Bova, Lino Guanciale e Anna Valle.

La serata conclusiva invece, come da tradizione, sarà aperta dall’Inno di Mameli suonato dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza.

Proprio nei giorni scorsi Amadeus ai microfoni di Non stop news su Rtl 102.5 Amadeus ha ammesso che sarebbe una grande emozione poter avere sul palco più importante in Italia il Presidente della Repubblica eletto.

Sanremo 2022, le co conduttrici del festival

Non solo superospiti. Sul palco del teatro Ariston sono attese anche 5 donne che, una per sera, affiancheranno il padrone di casa Amadeus.

Martedì arriverà Ornella Muti, mercoledì Lorena Cesarini per passare al giovedì con Drusilla Foer, al venerdì con Maria Chiara Giannetta per concludere sabato con il gran finale: Sabrina Ferilli.