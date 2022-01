“Vergogna”, Luca Argentero sbotta su Twitter sui vip votati come Presidente della Repubblica

TV e Spettacolo

Luca Argentero ha scoperto in queste ore che, durante le votazioni per il Presidente della Repubblica, alcune schede riportano il nome di alcuni vip. Ecco la sua reazione sui social.

Sono iniziate le votazioni per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica e in molti si aspettavano che dal primo scrutinio la maggior parte delle schede sarebbero uscite bianche. Ciò che però nessuno credeva possibile è l’apparizione di voti destinati ai vip; senza dubbio non riesce a crederci l’attore Luca Argentero, che ha commentato con stizza la situazione in un post sui social.

Luca Argentero ha scoperto dei vip votati per il Quirinale: “Quanto vorrei sapere il tuo nome”

Mentre sono iniziate le votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, sembra che la situazione in aula sia degenerata.

Se infatti molti si aspettavano di dover attendere ancora per conoscere il nome della figura che sostituirà il Presidente Sergio Mattarella, nessuno poteva immaginare che sarebbero apparsi dei nomi poco consoni alla situazione. Si tratta di vip come Alberto Angela, Amadeus e Alfonso Signorini – che per quanto abili nel proprio lavoro non hanno niente a che fare con la corsa al Colle.

Così quando Luca Argentero ha scoperto dei vip votati per il Quirinale, non è riuscito a trattenersi dal commentare la vicenda sui social: “A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…sei una vergogna.

Quanto vorrei sapere il tuo nome” scrive l’uomo su Twitter, riferendosi al fatto che i voti non sono palesi (e lanciando infatti l’hashtag #votopalese).

A te, rappresentante del nostro governo, che ti diverti a sparare nomi a caso come se fossi in classe alle medie…sei una vergogna. Quanto vorrei sapere il tuo nome…#votopalese — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) January 25, 2022

Mentre, dunque, Luca Argentero critica senza troppi di parole le elezioni del Presidente della Repubblica, anche Alfonso Signorini commenta la vicenda.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip ha infatti mandato un video in cui mostra di aver ricevuto un voto.

“È successa una cosa.

Voi sapete che si è da poco concluso il primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ebbene amici, è successo anche questo – spiega il conduttore al proprio pubblico – Io dico una cosa. È solo il primo scrutinio. Domani c’è il secondo. Io non so se venerdì ci sarò per la diretta. Io vi avviso. Comunque vada, vi faccio una solenne promessa. Se ascenderò al Quirinale, nominerò Corazziere Sonia Bruganelli” scherza poi il giornalista, continuando a parlare del voto ricevuto.