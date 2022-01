Anastasia Kuzmina preoccupata per la sua famiglia: grave situazione tra Russia e Ucraina

Programmi TV

Anastasia Kuzmina, insegnante di Ballando con le Stelle, esprime oggi la sua preoccupazione sui social per la situazione in Ucraina, dal momento che parte della famiglia si trova ancora nel paese.

Sono giorni complicati per la la diplomazia mondiale, dal momento che si sono create nuove tensioni tra Russia ed Ucraina. Il primo ministro ucraino Volodymyr Zelens’kyj ha tentato di entrare nella NATO, provocando lo scontento di Vladimir Putin, Presidente della Russia, e oggi le possibilità di un’invasione sono piuttosto concrete.

Tra le celebrità che si sono dette più preoccupate c’è anche Anastasia Kuzmina, nata e cresciuta a Kiev, che in queste ore ha approfittato dei social per parlare ai fan ed esprimere tutti i suoi timori sulla situazione, dal momento che parte della sua famiglia si trova ancora nel paese.

Anastasia Kuzmina lancia un appello: “Sto facendo il possibile per portarli qua”

In queste ore, in cui le tensioni tra Russia e Ucraina sta facendo discutere il mondo, chi ovviamente si dice particolarmente preoccupata è la giovane insegnante di Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina, che ha lanciato un appello sui social : “Non sto ignorando l’argomento, al contrario lo sto vivendo molto da vicino e per questo non la sento di parlare in questo momento” esordisce la donna in una storia Instagram.

La ballerina, benché si sia trasferita in Italia molto giovane, è nata e cresciuta a Kiev, e parte delle sua famiglia si trova ancora nel paese, ora minacciato da una possibile invasione da parte russa: “Mamma e papà sono qua a Roma, mio fratello è in Inghilterra.

I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portali qua, ma non è semplice” conclude poi la Kuzmina nel contenuto social.

Una dichiarazione che, in parte, sembra prendere i toni di un appello. Difficile infatti che la ragazza possa riuscire da sola nell’impresa, dal momento che la ballerina stessa ha affermato che non è facile. La speranza dunque è che qualcuno possa consigliarla sul fa farsi per poter portare i suoi famigliari in Italia.

Anastasia Kuzmina, vita privata e lavoro dell’insegnante di Ballando con le Stelle

Come anticipato, Anastasia Kuzmina è nata a Kiev ma si è traferita molto giovane a Bologna insieme ai genitori e il fratello Nikita – anche lui ballerino.

La ragazza ha intrapreso la disciplina molto giovane e nel 2009 ha vinto i Campionati Italiani di danza dedicati alla fascia d’età 16-18 anni.

Dopo un periodo di inattività, durante il quale ha frequentato la facoltà di giurisprudenza, Milly Carlucci l’ha spinta a riprendere gli allenamenti e l’ha scelta per il cast di insegnanti di Ballando Con le Stelle.

Quest’anno ha gareggiato nel programma in coppia con Federico Fashion Style, anche se non sono mancate le polemiche sulla coppia. Al momento, quando i riflettori del programma sono spenti, è impegnata con corsi di ballo e stage.