Benedetta Rossi a casa dopo l’intervento alla schiena: “Sono 15 centimetri di taglio, ho paura di farmi male”

TV e Spettacolo

Nelle scorse ore Benedetta Rossi è stata ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un intervento alla schiena. La food blogger però è già tornata a casa e ha approfittato di un momento di tranquillità per rivolgersi ai fan, parlando dell’operazione e di come stanno trascorrendo i momenti immediatamente successivi – lasciandosi anche andare a qualche confidenza sui timori che la momentanea situazione comporta.

Benedetta Rossi è tornata a casa e aggiorna i fan sulle sue condizioni

Da qualche ore Benedetta Rossi è tornata a casa e ha deciso di prendersi un attimo per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento alla schiena a cui si è sottoposta.

La food blogger ha rassicurati i suoi numerosi follower con alcune stories in cui parla dell’intervento e scherza con il marito: “Mi fa ancora male, perché ci sono 15 centimetri di taglio. Mi sento un po’ insicura, ho paura di farmi male – rivela sui social – bisogna andare piano in questi giorni perché l’intervento è stato comunque venerdì. Però ho dormito questa notte, ho dormito abbastanza“.

Come anticipato però non ha perso il senso dell’umorismo e si è presa anche un attimo per scherzare con il marito Marco sul suo aspetto: “Ha bisogno di uno shampoo il mio amore” esordisce il marito, a cui la donna prontamente risponde: “Ho chiamato zia Rossella che ha il lava-teste e tra oggi e domani viene a lavarmi i capelli“.

La donna ora dovrà ovviamente affrontare un periodo di convalescenza ma è già pronta per tornare dai suoi fan per intrattenerli con nuove ricette.

Benedetta Rossi aveva annunciato di doversi sottoporre all’intervento

Soltanto qualche giorno fa Benedetta Rossi aveva annunciato di doversi sottoporre all’intervento con un post sui social, in cui parlava di un’operazione troppo a lungo rimandata: “Ho ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo“.

Un periodo non facile, insomma, per la food blogger, che proprio di recente aveva ammesso di aver bisogno di un attimo di pausa dai social: “Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse – aveva confidato ai suoi numerosi follower – ma soprattutto ho bisogno di stare un po’ da sola con Marco“.

I motivi però potrebbero anche essere dovuto al grave lutto che ha colpito il suo Marco, che ha da poco perso il padre in seguito ad una brutta malattia che lo ha colpito e che nelle ultime settimane aveva aggravato le sue condizioni di salute.