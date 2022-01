Grande Fratello Vip non andrà più in onda al venerdì: Alfonso Signorini via “per colpa” di Vanessa Incontrada

Grande Fratello

Un altro cambio di programmazione importante è in vista per il Grande Fratello Vip 6. Il reality condotto da Alfonso Signorini si appresta infatti a non occupare più la prima serata storica del venerdì di Canale 5 per colpa di Vanessa Incontrada. Dietro la decisione del cambio di palinsesto della Mediaset ci sarebbe infatti la necessità di collocare la nuova fiction che vede come protagonista l’attrice spagnola e che dovrebbe debuttare a febbraio proprio nello slot del venerdì sera. E che fine faranno i protagonisti della casa più spiata d’Italia? Lo show deve trovare in fretta una nuova collocazione e sembrerebbe che la soluzione sia stata già trovata, come anticipatovi svariato tempo fa.

Ecco quali saranno i futuri cambiamenti del palinsesto di Canale 5 e in quali giorni si collocheranno sia il Grande Fratello Vip 6 che la nuovissima Fosca Innocenti.

Fosca Innocenti arriva su Canale5: ecco quando andrà in onda

Ci sono grandi cambiamenti in vista per la rete ammiraglia della Mediaset che si appresta a far tornare in auge le proprie fiction. L’intenzione di Canale 5 è proprio quella di far scendere in campo i suoi nuovi prodotti a partire dal mese di febbraio, anche a costo di dare una mescolatina al suo consolidato palinsesto.

I telespettatori della rete potranno presto godersi l’arrivo di Fosca Innocenti, la fiction che vede come protagonista l’amata attrice Vanessa Incontrada. Proprio la bella spagnola che si divide abilmente tra il lavoro sul set e quello da conduttrice ci ha tenuto a tenere sugli attenti i suoi fan tramite i suoi canali social, presentando nelle sue stories qualche stralcio del suo ultimo lavoro.

Proprio questo dovrebbe essere il primo prodotto di Ficion Mediaset a debuttare per primo nel 2022, con la data più probabile che dovrebbe essere quella di venerdì 11 febbraio 2022.

Grande Fratello Vip6: quando andrà in onda il doppio appuntamento?

L’appuntamento con Fosca Innocenti dovrebbe dunque togliere il posto proprio al Grande Fratello Vip 6 che, dopo che la rete Mediaset finirà di ospitare i quarti di finale della Coppa Italia di Calcio, dovrebbe subito trovare collocazione nelle prime serate del giovedì.

Come anticipatovi tempo addietro dalla conferma dell’uscita dei palinsesti Mediaset, sembra proprio che la decisione dei vertici delle reti sarebbe quella di continuare a tutto spiano con il doppio appuntamento settimanale con il reality show, cambiando però l’appuntamento del venerdì che si ricollocherebbe al giovedì.