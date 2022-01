LDA, felice per la nascita di un nuovo fratellino. Il commento su Instagram sotto il post di papà Gigi

Gossip

A pochi giorni dalla nascita del quinto figlio di Gigi D'Alessio, LDA (Luca D'Alessio), nonostante la lontananza, ha voluto far percepire il suo amore al nuovo fratellino tramite un commento.

Pochi giorni fa, come annunciato da un post sul suo profilo Instagram, è nato il quinto figlio del noto cantante Gigi D’Alessio. Tra le reazioni ed i complimenti da parte di fan e molti personaggi famosi, in molti aspettavano, invece, un commento da parte di LDA, altro figlio di Gigi ed attualmente concorrente dell’edizione 2021 di Amici. Ecco, quindi, l’emozionante reazione dell’aspirante cantante.

La reazione di LDA alla nascita del fratello

In un post su Instagram, il cantante Gigi D’Alessio ha informato i suoi fan della nascita del suo quinto figlio, Francesco. Nonostante la lontananza, LDA ha comunque voluto celebrare il lieto evento con un commento.

Di fatto, attualmente, Luca D’Alessio abita nella casa di Amici in compagnia degli altri concorrenti, ed è, quindi, impossibilitato a raggiungere fisicamente la famiglia.

Avrebbe quindi lasciato un commento sotto il post del padre che recita “Ho due fratellini spettacolari“, riferito al nuovo arrivato in famiglia e, probabilmente, al fratellino minore Andrea (figlio di Gigi D’Alessio, nato dalla relazione con Anna Tatangelo). Nonostante questa enorme lontananza, sicuramente LDA avrà avuto modo di conoscere il fratellino, seppure in videochiamata, aspettando il giorno in cui potrà raggiungerlo di persona.

Chi è LDA in gara ad Amici

Come detto in precedenza, LDA aspira a diventare un cantante affermato come suo padre, Gigi D’Alessio. LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio è uno dei figli del noto cantante napoletano.

Attualmente, Luca, partecipa all’edizione 2021 di Amici, nella squadra di Rudy Zerbi.

Dopo pochi mesi dall’inizio del programma, LDA ha già guadagnato una certa notorietà ed una certa autonomia dalla nomea del padre, soprattutto grazie ai vari traguardi raggiunti. In poco tempo, infatti, Luca D’Alessio, con il suo primo inedito, avrebbe conquistato prima un disco d’oro e successivamente un disco di platino.

Come dimostrato spesso, nel corso delle puntate di Amici, LDA ha un forte legame con la famiglia e i suoi fratelli, che lo hanno sempre sostenuto nei suoi progetti.