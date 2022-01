Reddito di Cittadinanza 2022, cosa fare per rinnovare la domanda e qual è la scadenza da non dimenticare

Lavoro

Il Reddito di Cittadinanza 2022 porta con sé alcune novità importanti e scadenza da non dimenticare: cosa bisogna sapere per non perdere il diritto al sussidio.

Con l’avvento del nuovo anno è necessario rinnovare la domanda per il Reddito di Cittadinanza tramite la comunicazione di eventuali variazioni su patrimonio e reddito. Ecco quali sono le scadenze da non dimenticare e cosa bisogna fare per continuare a ricevere il sussidio.

Reddito di Cittadinanza 2022, la scadenza da segnare

Per ottenere il Reddito di Cittadinanza anche nel 2022 è necessario richiedere la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, in modo da poter ottenere l’Isee aggiornato. Qualora i beneficiari non procedessero a questa operazione perderebbero il diritto al Reddito di Cittadinanza per i successivi 18 mesi, ridotti a 6 se nel nucleo famigliare coinvolto sono presenti minori oppure disabili indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 31 gennaio 2022, quando scadrà il termine ultimo per presentare il proprio Isee aggiornato.

Cosa bisogna fare per non perdere diritto al Reddito di Cittadinanza

Entro il termine del 31 gennaio 2022 i percettori del Reddito di Cittadinanza devono comunicare il saldo del conto corrente al 31 dicembre 2021, le eventuali variazioni della situazione lavorativa e la situazione patrimoniale.

Quest’ultima prevede che il patrimonio immobiliare non superi i 6.000€, con una maggiorazione di 2.000€ per ogni membro aggiuntivo del nucleo famigliare e un massimo di 10.000€. Queste soglie possono essere aumentate di 1.000€ per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000€ per ogni membro disabile. Comunicare eventuali variazioni è indispensabile per calcolare e aggiornare l’importo del Reddito di Cittadinanza. È infatti possibile che molti Isee, riferiti al 2020, risultino più bassi rispetto gli anni precedenti: in questi casi l’importo del Reddito di Cittadinanza sarà maggiore. Potrà anche verificarsi l’eventualità in cui il nuovo Isee sfori le soglie previste per il beneficio e quindi il richiedente perda il diritto al Reddito.

Quando arriverà la prossima mensilità del Reddito di Cittadinanza

Le date di pagamento del Reddito di Cittadinanza non saranno uguali per tutti. Chi ha richiesto il rinnovo dopo 18 mensilità più 1 mensilità di sospensione dovrebbe ricevere il sussidio verso il 15 del mese. Coloro che invece hanno già ottenuto 1 mensilità negli ultimi mesi riceveranno i nuovi pagamenti verso il 27 del mese. L’Inps dovrebbe comunicare a breve se il pagamento della mensilità di febbraio avverrà venerdì 25 oppure lunedì 28.

Infine, i percettori del Reddito di Cittadinanza dovranno munirsi almeno di Green Pass base se sono idonei alla partecipazione ai corsi di formazione in presenza nei centri per l’impiego. Chi rifiutasse di aderire a queste attività potrebbe veder revocato il diritto al beneficio.