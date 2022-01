Soleil Sorge sempre più sola dentro il Grande Fratello Vip: attacco di panico e il desiderio di uscire

Grande Fratello

Si fa sempre più tesa la situazione di Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer è tagliata fuori dai suoi compagni, e la si vede mangiare un panino in solitaria nella veranda. Durante la notte, Soleil avrebbe inoltre avuto un attacco di panico, e sarebbe stata costretta a uscire fuori per prendere aria, esprimendo poi il desiderio di lasciare il reality. Momenti difficili per lei, con la lunga permanenza nella Casa, in cui sembra non si sia fatta molti amici, che sembra pesare moltissimo.

Soleil Sorge, attacchi di panico e solitudine: il desiderio di uscire da Grande Fratello Vip

Mangia un panino sconsolata, fuori e da sola, Soleil Sorge, dopo un’ennesima giornata in cui i rapporti sono stati difficili.

La notte prima l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sofferto di un attacco di panico molto debilitante, l’ennesimo, come ha raccontato la mattina dopo Katia Ricciarelli e Davide Silvestri. Troppo sarebbe lo stress, l’ansia, per una situazione che dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip per lei rimane difficile.

Sono pochi gli alleati, e Soleil Sorge avrebbe anche espresso il desiderio di uscire dal reality, stremata dall’isolamento. Certamente non ha aiutato l’entrata di Delia Duran, che si lascia a confidenze piccanti sul suo rapporto con Alex Belli proprio con la coinquilina.

I fan preoccupati per Soleil Sorge

Le condizioni di Soleil Sorge preoccupano anche i fan, che la vedono sempre più spenta e triste rispetto al passato. Sui social si moltiplicano i commenti di sostegno per la gieffina, anche promettendole supporto in caso decidesse poi di uscire. “Se Sole sceglie di andare via, fa solo più che bene. Onestamente non si merita di stare in un luogo dove è massacrata e mai aiutata“, si legge in un post, “Vincerà la falsità, ma è meglio che psicologicamente stia bene.

Il gioco è bello, si, ma finché dura“.

I sostenitori dell’influencer additano infatti i compagni del Grande Fratello Vip come responsabili del malessere della loro beniamina, in particolare Manila Nazzaro, da cui c’è stato un brusco allontanamento. Proprio con la conduttrice, a cui prima era molto legata, c’è stata poco fa una lite per la presenza di Soleil nel programma radio del Grande Fratello Vip al suo posto. Barù ha commentato l’assenza di Manila e Soleil ha risposto che stava lavando i piatti e che “se ti vuoi divertire ci siamo noi“. Parole che non sono piaciute alla conduttrice, spalleggiata dalle altre coinquiline.