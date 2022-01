Elodie rompe il silenzio sulla fine della sua storia con il cantante Marracash: “Mi fa strano parlare di fine”

Gossip

Elodie è pronta a lanciare dei nuovi progetti lavorativi. La cantante sarà, infatti, protagonista di un film “Ti Mangio Il Cuore” di Pippo Mezzapesa. Ma l’ex concorrenti Amici presenterà a breve anche un nuovo lavoro musicale. Infatti, a marzo uscirà il nuovo singolo della cantante.

Elodie è stata a lungo legata al rapper Marracash. Una storia che si è conclusa a settembre, come dichiarato dallo stesso cantante. Il gossip voleva Elodie legata a Davide Rossi, ma, in una recente intervista, la cantante si è dichiarata single.

Infatti, Elodie, al magazine Grazia, ha parlato della sua situazione sentimentale e, per la prima volta, della fine della sua storia con Marracash, come riportato da Il Fatto Quotidiano.

Elodie e la fine del rapporto amoroso con Marracash

Elodie e Marracash hanno interrotto la loro relazione amorosa. I due, però, continuano ad avere un rapporto confidenziale, tanto che la cantante ha posato per la copertina dell’ultimo disco del cantante: “Noi, loro, gli altri“.

Elodie, infatti, lo vede ancora come parte della sua famiglia: “Mi fa strano parlare di fine fra me e lui. Il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro“.

Elodie ha spiegato la profondità del rapporto che l’ha legata a Marracash: “La mia parte bambina? Fa tutto lei. Fabio è la sola persona con cui l’ho condivisa nell’intimità, è stato e rimane il compagno di giochi che mi era sempre mancato”.

Le motivazioni della rottura tra Elodie e Marracash

Elodie ha confermato la fine della storia con Marracash e ha detto la sua a riguardo per la prima volta. La cantante ha anche svelato che motivazioni che hanno portato questa relazione al capolinea.

Elodie ha spiegato che la coppia non riusciva a fare l’importante passo di trasformarsi in famiglia: “Non abbiamo mai vissuto insieme e non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?

”.