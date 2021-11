Elodie e Davide Rossi, dalle voci sul flirt al bacio paparazzato: da quanto andrebbe avanti la loro storia

Gossip

Sono la coppia più chiacchierata del momento: Elodie e l’ex modello di Armani, Davide Rossi. I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio. La cantante ha da poco concluso la sua storia con il rapper Marracash e questo nuovo momento romantico segnerebbe, secondo gli esperti di gossip, l’inizio di un nuovo amore per lei.

Elodie e Davide Rossi: la loro storia d’amore

Nuova storia d’amore per Elodie. Dopo le voci sulla fine della relazione con Marracash e i rumors sul suo nuovo flirt, ora sembrerebbe essere spuntata una prova evidente. La cantante è stata paparazzata insieme a Davide Rossi, ex modello e ora manager di Armani, mentre si scambiavano un bacio davanti all’ingresso dell’aeroporto di Linate.

La loro storia sembrerebbe andare avanti da circa un mese, spiega Fanpage.it. Già a ottobre, Elodie era stata pizzicata in compagnia di un gruppo di amici tra i quali era presente anche Davide Rossi.

Ora la foto pubblicata dal settimanale Chi non lascia più spazio ai dubbi. Secondo il magazine, i due avrebbero trascorso un intenso weekend all’insegna dell’amore per poi dividersi all’aeroporto, quando Davide Rossi ha accompagnato Elodie a prendere l’aereo per Bari dove la cantante si è diretta per girare il suo primo film Ti mangio il cuore.

A quanto pare, il loro addio sarebbe durato circa 20 minuti tra parole, baci e carezze.

Elodie e Marracash, la fine della storia

Tra Elodie e Marracash si è appena conclusa una storia durata due anni. La notizia non è mai stata ufficializzata dai due, ma i rumors erano nati alla fine dell’estate quando, dopo che per mesi, nessuno dei due aveva pubblicato una foto in compagnia dell’altro sui propri social. Poi il gossip sul presunto flirt tra Marracash e la cantautrice Rosmy, motivo, per molti, della rottura con Elodie.

A fine settembre, però, Elodie aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair che aveva fatto ben sperare: “La nostra relazione è stimolante e faticosa – aveva detto la cantante riferendosi a Marracash – questo mestiere crea degli alti e bassi.

Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità“