L’agenzia dei bugiardi: la trama, il cast e il trailer del film in prima visione su Canale 5

Giovedì 27 gennaio 2022 va in onda per la prima volta in assoluto su Canale5 la commedia con protagonista Gianpaolo Morelli,. Scopri il cast e la trama de L'agenzia dei bugiardi.

Nella prima serata di giovedì 27 gennaio 2022 Canale5 propone una divertente prima commedia che vede impegnato come protagonista Gianpaolo Morelli, l’iconico Ispettore Coliandro della famosa serie tv. Ne L’agenzia dei bugiardi l’attore è Fred, un talentuoso uomo che pur di tirare a campare crea una agenzia diabolica e tutta da ridere che fornisce alibi ai propri clienti che in realtà sono dei veri e propri traditori seriali ed ormai incalliti. Le cose per il protagonista cambieranno quando si innamorerà della figlia di uno dei suoi più illustri clienti e questo darà il via ad una serie infinita di equivoci nei quali la dicotomia tra bugie e realtà sarà ancora più marcata.

Scopri la trama ed il cast della pellicola in onda a partire dalle ore 21:30 circa.

L’agenzia dei bugiardi: il cast del film in ondasu Canale5

Arriva sulla rete Mediaset in prima visione assoluta la pellicola dal titolo di L’agenzia dei bugiardi. La pellicolaha debuttato nel 2019 per la regia di Volfango De Biasi, apprezzato regista di Crazy for Football – Matti per il calcio visto su Rai1 e recentemente tornato nei cinema italiani con la commedia dal titolo di Una famiglia mostruosa.

Nel cast della pellicola spiccano volti noti delle fiction e delle commedie italiane come Giampaolo Morelli, apprezzato interprete de L’ispettore Coliandro, Herbert Ballerina, comico ed attore visto di recente al Bar Stella di Stefano De Martino, ed ancora Paolo Ruffini, Alessandra Mastronardi, Massimo Ghini, Carla Signoris, Diana Del Bufalo.

L’agenzia dei bugiardi: la trama del film

Fred è un uomo che non ne vuole sapere di sistemarsi e che addirittura gestisce un’agenzia dal nome di S.O.S.

Alibi che intende dare una mano ai bugiardi e mentitori seriali. Lo scopo del suo team di lavoro è quello di pianificare e organizzare finti alibi per nascondere tutti i maldestri tradimenti dei suoi numerosissimi clienti.

I suoi piani però si complicano quando inizia a coprire Alberto, un facoltoso signore con un piede in due scarpe, che Fred scoprirà essere il padre di Clio, sua ultima fiamma che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. La ragazza sembra avere intenzioni serie con Fred che però non può svelare il suo vero lavoro e le cose si complicheranno ulteriormente quando lui e la fidanzata si ritroveranno in vacanza nello stesso hotel di Alberto e della sua amante Cinzia.

