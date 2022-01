Federica Pellegrini e Filippo Magnini, parole dure da parte dell’atleta: “Non vale la pena parlarne”

Gossip

Federica Pellegrini si è di recente raccontata in un'intervista e, tra il matrimonio con Matteo Giunta e il tema della maternità, è spuntato anche il nome di Filippo Magnini, per cui non ha riservato parole tenere.

Da quando Federica Pellegrini ha dato il suo addio al nuoto si è sentita libera di parlare del suo rapporto con il fidanzato Matteo Giunta. I due hanno infatti già programmato il loro futuro, benché gli impegni lavorativi abbiano rappresentato un ostacolo alle loro nozze. Di recente la nuotatrice si è raccontata in una lunga intervista, in cui ha affrontato moltissimi temi, dalle nuove avventure in tv al tema della maternità; c’è però qualcosa di cui non parla volentieri, il suo rapporto con l’ex fidanzato Filippo Magnini.

Federica Pellegrini, il matrimonio con Matteo Giunta e il rapporto con Magnini

Da qualche giorno ormai è notizia certa che il matrimonio con Matteo Giunta è stato rimandato a causa degli impegni lavorativi.

L’atleta proprio in queste ore si è presa un attimo per parlarne durante un’intervista con il settimanale Oggi: “Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022 – racconta al giornalista – Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia“.

Quando però si parla della sua dolce metà è impossibile non pensare anche al suo ex Filippo, cugino del suo futuro marito. Mentre il giornalista però cerca di ottenere qualche dichiarazione su di lui, Federica sembra non voler cedere e tronca di netto il discorso con durezza: “Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare“.

Federica Pellegrini, rapporto burrascoso tra lei e l’ex Filippo Magnini

Parole che fanno eco ad indiscrezioni che tempo fa hanno parlato di un rapporto burrascoso tra Federica Pellegrini e il suo ex Filippo Magnini; come riportato anche da Political24, i due erano andati anche a convivere, ma sembra che le cose non siano andate bene anche per il carattere tosto della bionda nuotatrice.

Che ci sia dunque ancora del risentimento?

D’altra parte non troppo tempo fa anche Matteo Giunta aveva confidato ai microfoni de Le Iene di aver avuto qualche lite con il cugino in seguito alla frequentazione con la Pellegrini e che in quel momento c’erano ancora delle questioni irrisolte tra i due. Non a caso, nella stessa intervista, aveva anche lasciato intendere che Magnini non sarebbe stato presente al suo matrimonio.

Federica Pellegrini, i progetti futuri con Matteo Giunta

Sembra insomma che la nuotatrice non abbia intenzione di tornare sull’argomento Filippo Magnini, con cui i rapporti sembrano tutt’altro che sereni.

Nel corso dell’intervista con Oggi, Federica Pellegrini ha infatti preferito parlare dei progetti futuri con Matteo Giunta.

Non troppo tempo fa infatti alcune indiscrezioni avevano parlato di bimbo in arrivo per la coppia, ma i rumor sono stati ben presto smentiti dalla stessa atleta. Nel corso dell’intervista infatti ha anche affrontato questo tema, ammettendo però di non aver pianificato nulla al momento: “È una scelta impegnativa, tosta. Avverrà in modo naturale, non vogliamo programmarla.

Un figlio è un orizzonte, non una priorità“. Parole che, dunque, mettono il punto anche ai rumor sulla presunta gravidanza per la Pellegrini.