Matteo Renzi furioso per Elisabetta Belloni possibile Presidente della Repubblica: “Parlamento non è X-Factor”

Politica

Primo veto contro Elisabetta Belloni come possibile Presidente della Repubblica: per il leader di Italia Viva Matteo Renzi è un'amica, ma la sua candidatura è inaccettabile.

Matteo Renzi si porta avanti e scalda l’arena in vista del sesto giorno di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica, che probabilmente sarà dedicata al tentativo di Lega e M5S di far eleggere una donna. Il nome di Elisabetta Belloni è quello che circola di più, ma sull’attuale capo dei servizi segreti si è scagliato proprio l’amico Renzi, più che contrario alla sua proposta.

Elisabetta Belloni al Quirinale, Matteo Renzi mette le mani avanti: “Inaccettabile“

Non hanno fatto in tempo a fare il suo nome che già ci sono i primi veti contro Elisabetta Belloni. Sarebbe lei il nuovo nome femminile su cui Salvini e Conte vorrebbero puntare, dopo la debacle assoluta della Casellati e una sesta votazione prevedibilmente andata a vuoto.

Che la Belloni, attuale direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, fosse un nome spendibile ad un certo punto delle elezioni per il Presidente della Repubblica, ce lo si aspettava e forse per questo Matteo Renzi ha messo le mani avanti e dichiarato che la sua proposta sarebbe “inaccettabile“. Su Twitter, il leader di Italia Viva l’ha definita “una deriva senza precedenti” e annunciato che non l’avrebbe votata nonostante sia un’amica.

Ai microfoni dei giornalisti al termine della sesta votazione, inoltre, ha aggiunto: “Si è scambiato il Parlamento con X-Factor, una figuraccia della classe politica. Lavorerò perchè i cittadini possano votare direttamente il Presidente della Repubblica“. Il problema, per Renzi, è chiaro. “Non può fare la Presidente colei che il giorno della votazione è a capo del servizio segreti“. E prosegue: “Non ho paura di niente e di nessuno, so cosa sono le istituzioni […] In un paese democratico non sta in cielo in terra che il capo dei servizi segreti diventi Capo dello Stato. C’è chi è cresciuto con lo stesso senso istituzionale di un gormito“.

Quirinale, i risultati del sesto scrutinio: Mattarella il più votato

Pur definendola un’amica, Renzi ha quindi già messo in chiaro che non voterà Elisabetta Belloni per non creare un “precedente gravissimo”. La situazione, in qualche modo, va però sbloccata: nella seconda votazione di venerdì 28 gennaio il più votato è stato Sergio Mattarella, con 337 voti. Sull’attuale Presidente della Repubblica, Renzi ha detto: “È un galantuomo […] lo rivoterei, ma lui ha chiesto di non essere tirato per la giacchetta“.

Una sua rielezione, tuttavia, sembra sempre più probabile se l’impasse non verrà risolta: “Ogni giorno diventa più probabile il fallimento di chi doveva gestire la partita e la possibilità di andare da Mattarella.

Come reagirà è un argomento complesso“.