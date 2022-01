Politica

Quarto scrutinio risolto in una fumata nera per l’elezione del Presidente della Repubblica. Attesi vertici di centrodestra e centrosinistra, ma è ancora impasse e si torna al punto di partenza.

La fumata nera al quarto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica riporta tutto al punto di partenza e ora gli occhi sono puntati sulla quinta votazione dalle 11 di oggi, in un clima di impasse politico e veti incrociati che gli attesi incontri di questa mattina proveranno a risolvere. Mentre dal cilindro del centrodestra rispunta il nome di Elisabetta Casellati, il centrosinistra si prepara a “reagire”: atteso un vertice Letta-Conte-Speranza per valutare le prossime contromosse all’eventuale ritorno in pista della presidente del Senato.

Quirinale, oggi quinta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica

Nella corsa al Quirinale, la fumata nera al quarto scrutinio – dove il quorum per eleggere il Presidente della Repubblica è sceso a quota 505 voti – apre a una quinta votazione immersa nelle sabbie mobili dell’ennesimo impasse.

La sensazione di essere al punto di partenza non abbandona le scene, mentre oggi si torna in Aula a Montecitorio dalle 11 e prima della chiama sono attesi vertici al centrosinistra e al centrodestra, con il primo pronto a “reagire” a una eventuale conferma del nome di Elisabetta Casellati verso il Colle.

L’esito di ieri si è assestato su un incremento di voti per il Capo dello Stato uscente Sergio Mattarella, passato dalle 125 preferenze del giorno precedente a 166.

56 i voti per il pm Nino Di Matteo, indicato dai parlamentari ex M5S de l’Alternativa al posto di Paolo Maddalena. A Manconi 8 voti, Cartabia 6, Draghi 5, Amato 4, Casini 3, Baldini, Belloni e Bersani 2. Le schede bianche del quarto giorno sono state 261, 5 nulle e 20 i voti dispersi.

Quirinale: torna in ballo Elisabetta Casellati, il centrosinistra si prepara a “reagire”

E questa mattina, alle 9, il centrodestra dovrebbe tornare a riunirsi per decidere quale nome indicare sulla scheda.

Secondo le ultime indiscrezioni, quello di Elisabetta Alberti Casellati sarebbe in testa alla mira di un “voto compatto”, ma sarebbe ancora in ballo anche l’ex magistrato Carlo Nordio.

Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e centristi avrebbe quindi deciso di “contarsi” per intercettare e focalizzare gli assetti interni e i numeri della coalizione, una “prova” per capire quale corrente tira in concreto. A Matteo Salvini il mandato per esplorare i profili in campo, e una colonna apparentemente granitica rilanciata da Giovanni Toti: “La Casellati è uno dei nomi“.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, dietro le quinte del ritorno di Casellati tra i piani del centrodestra per il Colle si staglierebbe una recente mossa della seconda carica dello Stato.

Stando a quanto scrive il quotidiano, Casellati avrebbe tracciato in modo marcato il profilo di una autocandidatura inviando sms dal contenuto tanto conciso quanto nitido: “Mi dovete votare“.

Nel frattempo, fermo restando lo spettro dei franchi tiratori sul “regista” Salvini, il muro del leader della Lega e di Giuseppe Conte contro l’ipotesi Draghi al Quirinale si sarebbe fatto così robusto da apparire insuperabile.

Sul tavolo resta ancora l’orizzonte Pier Ferdinando Casini, mentre il centrosinistra ora punterebbe anzitutto alla valutazione della mossa da opporre a Casellati. Un nuovo incontro esteso Pd-M5S-Leu, sarebbe stato convocato a ridosso della quinta votazione di oggi proprio per decidere la reazione se Casellati sarà confermata dal centrodestra.

In seno al braccio di ferro tra coalizioni si è innestato un tweet del vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, che rilancia la posizione del segretario dem Enrico Letta sul no alla presidente del Senato: “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato – aveva scritto Letta sempre su Twitter –, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale.

Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto“. Per Provenzano è “meglio ribadire”, a scanso di dubbi.