Safe trama, cast e trailer: su Italia1 continua il ciclo di film con il duro del cinema Jason Statham

TV e Spettacolo

Il duro del cinema Jason Statham è nuovamente impegnato in una trama tutta fuga e combattimenti. Scopri la trama, il cast e le curiosità di Safe che va in onda venerdì 28 gennaio 2022 su Italia1.

Le prime serate del venerdì su Italia1 continuano ad avere il volto del duro del cinema americano Jason Statham. L’attore ed artista marziale è protagonista dell’action thriller dal titolo Safe nel quale al centro dell’attenzione c’è la vicenda di Mei e Luke, che sono una giovane dotata di un grande genio per la matematica ed ex lottatore al servizio della Mafia Russa che dopo essere stato punito con l’uccisione della moglie dovrà salvare la vita proprio alla ragazza. Scopri la trama, il cast e le curiosità di Safe che va in onda su Italia1 venerdì 28 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:10 circa.

Safe: le curiosità ed il cast del film

Safe è un film uscito nel 2012 prodotto da IM Global e Lionsgate e diretto dal regista Boaz Yakin, celebre ed apprezzato regista che ha anche girato l’amato film dal titolo di Now You See Me – I maghi del crimine.

Il film è stato girato tra Filadelfia e New York e nonostante il regista in precedenza abbia scritto diversi film d’azione, questo è il primo prodotto del genere che ha effettivamente diretto. Gli attori scelti da lui per comporre il cast del film sono capitanati da Jason Statham, ormai protagonista indiscusso di Italia1 con il ciclo che il canale gli sta dedicando, oltre a Chris Sarandon, Robert John Burke, Anson Mount, James Hong e Catherine Chan.

Safe: la trama della pellicola

Luke Wright è un ex agente speciale della NYPD che finito in disgrazia per mantenere la famiglia prende parte ad alcuni incontri di arti marziali.

La sua vita prende però una brutta piega quando non accetta di truccare un incontro e come ritorsione il potente boss della mafia russa che aveva chiesto di perdere l’incontro per vendetta gli uccide la moglie.

Luke è ormai costretto a vivere in fuga e senza fissa dimora nascondendosi fra i barboni delle strade newyorkesi fino a che non si imbatte in una bambina cinese dotata di capacità intellettive particolari di nome Mei, che lui stesso dovrà salvare sia dalla mafia russa che da quella cinese che vorrebbero sfruttare il suo grande dono.