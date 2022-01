Mattarella bis, trovata l’intesa della maggioranza sulla rielezione dopo la settima fumata nera con 387 voti

Politica

Poco prima delle 13 è conclusa la settima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Come già avvenuto negli altri turni, lo spoglio è stato effettuato da Roberto Fico. La notizia dell’ennesima fumata nera è giunta circa mezz’ora più tardi. Nel frattempo è stato reso noto che la maggioranza ha raggiunto l’intesa con il comune nome di Mattarella.

Raggiunta l’intesa in maggioranza: sì al “Mattarella bis”

Attorno alle 12.20 si è concluso l’incontro fra le forze di maggioranza. Come è emerso pochi istanti dopo, i partiti avrebbero individuato una soluzione nel nome di Sergio Mattarella, confermando ancora una volta l’ipotesi del “bis“.

Lasciando la riunione, Matteo Renzi ha dichiarato: “L’ intesa su Mattarella è una grandissima gioia“. Lo stesso è stato affermato da Roberto Speranza. In mattinata, Giorgia Meloni si è detta fortemente contraria alla possibile rielezione del capo dello stato, scrivendo su Twitter: “Non ci credo”. “In ogni caso Fratelli d’Italia non asseconderà questa scelta che non appare fatta nell’interesse dell’Italia ma piuttosto per molto più bassi calcoli di opportunità” ha aggiunto in una nota in questi minuti. La leader politica ha inoltre dichiarato: “Sarei stupita se Mattarella accettasse di essere rieletto Presidente della Repubblica dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi”.

Il coordinatore della segreteria Pd, Marco Meloni ha commentato la notizia del Mattarella Bis: “Siamo molto soddisfatti dell’intesa sulla rielezione del presidente Mattarella, che segna un grande successo per il Paese, per il Parlamento, per la stabilità dell’azione del governo. La saldezza e l’unità del Partito Democratico sono state poste al servizio della Repubblica e delle istituzioni”.

Conte ha invece dichiarato che quest’opzione è “sempre sul tavolo” per i M5S.

Fumata nera al settimo scrutinio: 387 voti per Sergio Mattarella

Per la settima volta, è arrivata la fumata nera per l’elezione del Presidente della Repubblica. La maggioranza dei voti espressi ha confermato il desiderio di vedere Sergio Mattarella ancora al Quirinale, che ha ottenuto 387 voti. Carlo Nordio ha ottenuto 64 voti, mentre Nino Di Matteo è stato scelto da 40 elettori. Casini ha ottenuto 10 voti, Belloni 8, Manconi 6, Cartabia 4, Draghi 2, così come Emilio Scalzo. In totale sono state 60 le schede bianche.

La prossima votazione, l’ottava, avrà inizio dalle 16.30 di oggi.