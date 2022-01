Mogli dei Presidenti della Repubblica, chi sono le 3 first lady italiane più apprezzate della nostra Nazione

Politica

Al fianco degli uomini che negli anni hanno ricoperto il ruolo di presidente della Repubblica, vi sono state spesso mogli apparse al loro fianco anche nel corso di eventi pubblici. Come è noto, già nel suo primo mandato Sergio Mattarella è salito al Quirinale da vedovo. La moglie Marisa Chiazzese è infatti venuta a mancare nel 2012. In attesa del giorno in cui, anche in Italia, salirà alla presidenza una donna, in questo articolo vedremo quali sono state alcune delle first lady più apprezzate dal popolo italiano nel corso degli anni.

Franca Pilla, la moglie di Carlo Azeglio Ciampi

Franca Pilla, oggi vedova, è stata la moglie di Carlo Azeglio Ciampi, che nel 2020, come segnala in un articolo La Repubblica, avrebbe compiuto ben 100 anni.

Da sempre una donna forte e al servizio delle istituzioni, Franca è stata in grado di rivoluzionare il ruolo di first lady italiana. Prima di lei, infatti, la maggior parte delle compagne dei presidenti della Repubblica hanno sempre mantenuto un basso profilo, non apparendo pubblicamente in compagnia delle partner. Al contrario, Franca avrebbe partecipato ad ogni incontro del marito, non mancando di esternare i suoi pensieri con dichiarazioni personali.

A colpire particolarmente fu, come segnala Il giornale, la sua esternazione sulla “tv deficiente“, riferita alla tv spazzatura, a suo parere dannosa per giovani e adulti. Fecero molto parlare anche le sue affermazioni, come riporta il Corriere della Sera, sul Sud: “La gente del Sud è più buona ed intelligente“. Un’esternazione, da parte della first lady di Reggio Emilia, che provocò diverse risposte irritate, in particolare da parte della Lega. In seguito, la first lady precisò si riferisse semplicemente alla sua enorme passione per il Sud, pur amando l’Italia intera.

Vittoria Micchitto, la moglie di Giovanni Leone

Prima di Franca Pilla, l’unica first lady ad avere un ruolo più attivo fu Vittoria Micchitto, moglie di Giovanni Leone.

In quegli anni, con l’avvento della tv, Vittoria conquistò una certa risonanza nei media, anche grazie alla sua bellezza. Il fascino di Vittoria Micchitto, come racconta in un articolo La Repubblica, colpì anche il presidente Kennedy, in visita di stato, che commentò la sua bellezza dicendo: “Ah, è lei Vittoria Leone?

Adesso capisco il successo di suo marito“. Di origini casertane, Vittoria nacque da una famiglia nobile e sposò Giovanni Leone a soli 18 anni, mentre lui ne aveva 38.

Clio Maria Bittoni, al fianco di Giorgio Napolitano

Nonostante abbia sempre mantenuto un profilo basso, Clio Maria Bittoni, moglie di Giorgio Napolitano, è stata comunque molto apprezzata nel suo ruolo di first lady. “Donna Clio”, come è stata soprannominata, è stata la first lady più presente in Quirinale dato che Napolitano è stato l’unico presidente a proseguire con un secondo mandato. Clio Bittoni si è, inoltre, spesso battuta in difesa delle donne vittime di violenze, scrivendo di sua iniziativa delle lettere, poi pubblicate nei quotidiani nazionali.