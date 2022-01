A C’è posta per te un padre rifiuta di rincontrare le figlie: “Sono cattive”. La reazione di Maria De Filippi

Programmi TV

Raffella e Sara hanno chiamato C'è posta per te per ricominciare il rapporto con il padre Tommaso. Ma l'uomo si è rifiutato di aprire la busta, facendo sbottare Maria De Filippi.

A C’è posta per te, nella puntata del 29 gennaio, sono state raccontate diverse sfumature di amore. Il rapporto sentimentale di Martina e Simone ha emozionato il pubblico, con una lettera e una sorpresa molto toccante. Stefano, invece, ha fatto sorridere con la sua speciale ricerca. Il novantaduenne, infatti, ha cercato moglie, selezionandola tra ben sei donne single siciliane.

Molto più intricata, invece, la vicenda di Sara e Raffaella, che hanno provato a ricucire i rapporti con il padre. Tommaso, però, ha chiuso la busta e non ha voluto incontrare di nuovo le ragazze.

La storia di Raffaella, Sara e Tommaso a C’è posta per te

La quarta storia, raccontata a C’è posta per te, nella puntata del 29 gennaio è stata quella di due figlie: “Questa è la storia di due sorelle, facciamo entrare Raffaella e Sara”.

Le sorelle hanno chiamato la redazione del famoso people show per ricucire il loro rapporto col il padre Tommaso: “Vogliamo venire a C’è posta per te per nostro padre… Tre anni che non lo vediamo… Maggior parte del suo comportamento sia dovuto alla sua compagna, che si chiama Michela”.

I genitori delle ragazze si separano quando loro avevano solo 6 e 2 anni. Per anni le due sorelle crescono senza un padre e con delle difficoltà economiche: “Ci trasferiamo dai nonni… Ci han cresciuto e ci han fatto da genitori… Papà non si fa sentire… Neanche il giorno del mio matrimonio”.

Il rapporto, però, riparte tre anni fa, ma, incontra subito le resistenze della nuova compagna di Tommaso: “La compagna inizia a dare segni di nervosismo… Michela era convinta che loro da lui cercassero solo soldi… Michela detta delle regole… Tre telefonate a settimana a massimo e tutte in vivavoce“

Il rapporto s’interrompe con il padre che arriva alle minacce: “Sono io a non volervi vedere… Chiamo i Carabinieri”.

La lettera delle figlie al padre Tommaso a C’è posta per te

Raffaella e Sara hanno chiamato C’è posta per te per riprendere i rapporti con il padre Tommaso. Raffaella ha voluto anche chiedere a Michela perché ha voluto ostacolare questa loro relazione: “Hai sempre cercato di metterci un po’ contro lui… Perché tu ce l’hai con noi?… Vogliamo solo un rapporto tra padre e figlia, nient’altro”.

Sara, invece, ha chiesto di conoscere il fratellino e ha ammesso di sentire la mancanza del padre: “Mi è mancato tutto di te… Mi sono sposata e tu non mi hai accompagnata all’altare… Non voglio cose materiali… Abbiamo ancora bisogno di te… Non è mai troppo tardi per ricostruire una famiglia… Conoscere tuo figlio… Loro sono la mia famiglia”.

Tommaso rifiuta le figlie a C’è posta per te. Maria De Filippi sbotta

Tommaso non ha apprezzato molto la missiva inviata dalle due figlie. Il padre ha voluto fare molte precisazioni: “Sono sedici anni che io cerco loro… Io piangevo loro fredde… Dicono un sacco di bugie a te e a me… Non rispettano me“.

Il padre ha chiarito di aver rischiato una separazione, nel periodo in cui aveva ricucito i rapporti con le figlie: “Devo fare un’altra separazione.. Non me lo sento… Lo vogliono loro“.

Anche Michela ha confermato di aver pensato di chiudere con Tommaso: “Era solo per loro… Aveva dimenticato di me, aveva dimenticato di Angelo… Decido di andare da un avvocato… Non gli dico niente… La mia decisione l’avevo già presa“.

Il padre ha deciso di chiudere la busta e non incontrare le due figlie: “Ho paura… Loro sono cattive… Con me hanno chiuso… Mi ha detto tante di quelle parole brutte“. Maria De Filippi ha provato a convincerlo: “Sono comunque le tue figlie… Tommaso piange perché ti vuole bene… Sei grande e vaccinato“. Quando il padre ha ipotizzato anche che le figlie cercassero da lui dei soldi, visto che li avevano chiesti in passato per il matrimonio, la conduttrice televisiva ha sbottato: “Mi stai dicendo che sono qui per i soldi… A chi ca**o li deve chiedere i soldi?… Normale che li chiede a te“.